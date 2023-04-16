人民网雅加达4月15日电 （记者张杰）当时时间15日，印尼全国11个省22个城市28所学校的490名师生，相聚云端，共同参与印尼第二届“学中文·走进‘汉语桥’”线上活动。本次活动由“汉语桥”俱乐部（总站）主办，印尼雅加达华文教育协调机构和“汉语桥”俱乐部（雅加达站）联合承办，印尼巴淡世界大学、印尼弥勒学校联合会（FOSMI）、慈容学校（Maitreyawira School）协办，并得到东爪哇新光高中（SMA Nurul Jadid）和泗水小太阳三语学校等多个学校和单位的积极支持。

来自东爪哇泗水小太阳三语学校的黄雪钦同学在此次活动中分享了其参加东爪哇省、印尼全国总决赛和全球“汉语桥”大赛的经验及准备过程。黄雪钦在2022年获得“汉语桥”印尼赛区总决赛小学组冠军，并获得第二届“汉语桥”世界小学生中文秀一等奖。来自东爪哇新光高中非华裔参赛选手Mazkiyil Janan（彭莹春）也在活动中用一口流利的汉语，讲述参加2021年印尼全国“汉语桥”大赛并获得中学组第二名的经历。

两位优秀选手的辅导老师孙可豪和柯毛老师，从选手的选定、演讲稿准备、才艺的选定和排练、参赛服装等多个方面，对辅导“汉语桥”选手的过程进行精彩分享。参加线上活动的学生们通过提问与嘉宾交流。

中国驻印尼大使馆文化处参赞周斌参加了此次活动。他在致辞中表示，今年是中国和印尼建立全面战略伙伴关系10周年，也是共建中印尼命运共同体“元年”，两国关系正站在新的历史起点上。“汉语桥俱乐部”的“学中文·走进‘汉语桥’”活动将鼓励更多的印尼学生参加“汉语桥”大赛。

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