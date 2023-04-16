第八届中菲马尼拉论坛现场。中国驻菲使馆供图

人民网曼谷4月15日电 （记者赵益普、实习生景超平）4月14日，中国驻菲律宾使馆和菲律宾中国了解协会（简称“菲中了”）在马尼拉联合举办了第八届中菲马尼拉论坛。此次论坛的主题为“管控分歧，共同维护地区和平与稳定”。菲律宾主要政党代表、政府和军方官员及菲各界人士人等近百人现场出席。与会发言嘉宾一致认为，南海问题不能定义中菲关系的全部，更不应成为妨碍中菲合作的绊脚石。

菲律宾前国家安全顾问、众议院政策顾问卡洛斯在论坛上表示，菲中应该更加专注于务实合作，两国在渔业、食品安全等领域的合作潜力很大。菲中了主席兰比诺表示，南海问题的和平解决，需要域内国家加强对话协商，域外国家插手只会加剧问题和挑战。台湾问题是中国内政，应由中国人民自己解决。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，中菲两国是一衣带水的邻居，和平相处绵延千年，友好合作始终是两国关系的主流。就在上个月刚刚举行的第二十三次中菲外交磋商和南海问题双边磋商机制第七次会议中，双方再次就妥善处理涉海分歧进行了深入沟通，中方提出了包括建立共同渔区在内的多项倡议，就是为了进一步加强两国海上务实合作，更好造福两国人民。

与会嘉宾还就妥善处理两国涉海分歧、抵制虚假信息等话题回答线上线下观众提问，现场反响热烈。与会者纷纷表示，在当前地区局势不稳定、不确定性因素增多的背景下，本次中菲马尼拉论坛恰逢其时，有利于促进中菲关系的健康发展和地区的和平稳定。

第八届中菲马尼拉论坛现场。中国驻菲使馆供图

(责编：苏缨翔、吴成良)