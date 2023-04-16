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苏丹政府军与准军事力量在首都发生武装冲突

2023年04月16日10:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网喀土穆4月16日电 （记者谢佳君）4月15日，苏丹政府军与其国内准军事力量“快速支援部队”在首都喀土穆等多地发生大规模武装冲突。截至发稿前，冲突仍在持续，已造成约50人死亡，超过400人受伤。

虽然尚处斋月，但冲突双方在当地时间15日上午9时许就开始了战斗。双方动用了包括装甲车、重机枪和火箭炮在内的重型武器相互攻击，政府军方面甚至出动了唯一一架可以正常飞行的喷气式战斗机，向“快速支援部队”总部大楼发射了空对地导弹。

受武装冲突影响，首都市区多处建筑被毁，道路交通瘫痪，特别是喀土穆国际机场航站楼受损严重，已无法正常使用。

冲突发生后，我驻苏丹使馆第一时间启动了领事保护紧急预案。据记者了解，目前在苏中国公民约700人，大部分已和所属企业、商会或使馆报备，情况良好。

近期，苏丹政府军和“快速支援部队”因军事体制改革未能达成协议，各自调兵进入首都喀土穆造成紧张局势。冲突发生后，联合国、非盟以及阿盟等国际组织均表示对苏丹局势深感不安，呼吁冲突双方立即停火，寻求政治解决方案。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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