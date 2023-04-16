“我喜欢中国，这里有很大发展潜力。”在4月10日至15日举行的第三届中国国际消费品博览会上，意大利一家化妆品品牌的负责人吉多·奥格尼贝尼对《国际锐评》评论员说。

像他这样看好中国的外商有很多。本届消博会是中国在疫情防控平稳转段后举办的首场重大国际性展会，吸引了全球60多个国家和地区的4000多件消费精品参展，许多细分行业的国际头部品牌更是首次参加。6天时间内，众多新品、精品集中亮相，观众与采购商络绎不绝，驻足在各个展位前购买琳琅满目的商品。

“我们是第二年参加消博会，上届效果就很好。这次我们带来了两款首秀的手表，没想到一展出就有很多人来购买。”瑞士钟表品牌雷米格的亚太区行政总裁蔡宗富说，中国市场需求巨大。

目前，中国是全球第二大商品消费市场和第一大网络零售市场，最终消费支出占国内生产总值的比重连续12年保持在50%以上。去年底召开的中央经济工作会议提出，着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。今年一季度中国消费市场稳步恢复，3月份零售业景气指数达到50.6%，较上月上升0.3个百分点。这为各国企业进入中国大市场提供了更多契机。

近年来，中国消费升级趋势明显，“消费创新”也成为本届消博会的一大关键词。日本贸易振兴机构广州代表处所长冈田英治对《国际锐评》评论员说，这是日本企业参会规模最大的一次，“随着中国人生活水平越来越高，中国消费品市场也有了更大发展空间”。意大利对外贸易委员会中国总协调官张保龙·布鲁诺认为，除了高质量商品外，企业也要为中国消费者提供新的消费和生活方式。

世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数报告》显示，中国排名第11位，连续十年稳步提升。这为外国企业带来了发展新动能。本届消博会上，清洁设备和清洁解决方案提供商德国卡赫带来了一款全球首发的户外可折叠清洗机。据该公司大中华区总裁唐晓东介绍，这款产品就是由中国团队研发的，它自带水电，具有移动清洗功能，可满足中国人露营的新消费需求。

对于很多外国企业来说，本届消博会不仅是展示产品的平台，更是一个创造未来的机遇。自2021年首届消博会举办以来，越来越多的国际消费品企业落地海南，融入海南国际旅游消费中心的建设。在这些企业眼中，中国开放包容的优质营商环境、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)提出的各项开放措施，特别是海南自贸港的开放特质，都为它们立足中国、放眼世界提供了机遇。泰国驻广州总领事馆商务处商务领事陈丽玲说，得益于消博会等开放平台，2022年，泰国和海南的贸易总额比前一年增长了92%。

今年，中国将持续推进高水平对外开放。“提升贸易投资合作质量和水平”“加大现代服务业领域开放力度”“落实好外资企业国民待遇”“积极推动加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定等高标准经贸协议”……一系列措施将为外商提供更大的发展空间、更安心的发展环境。

15日，第三届消博会闭幕，第133届中国进出口商品交易会开幕。国际展会一场接一场，中国不断用行动兑现承诺：让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。在不确定的世界中，中国的确定性是维护世界和平与发展的中流砥柱。（国际锐评评论员）

来源：中央广电总台国际在线

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