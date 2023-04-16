一些东盟国家官员及工商界人士表示，消博会已成为世界与中国联通的一座桥梁，东盟国家对此充满期待。

印尼旅游和创意经济部副部长 马蒂尼：印尼欢迎第三届海南消博会的成功举办。我认为消博会有其独特性，是印尼及其他国家与中国交流的桥梁。

马蒂尼认为，中国市场对印尼来讲非常重要。印尼期待通过此次消博会与中国各方展开对话，加深多领域的合作。

印尼旅游和创意经济部副部长 马蒂尼：在过去的多年里，中国一直是我们最大的贸易伙伴，我们有很好的贸易关系，我们的投资关系也越来越好。我们对消博会的期望很高，希望能借此建立旅游业方面的联系。我们也想借此机会与中方官员会面，了解我们如何重新共同开展业务。我认为在这个时代，展开协作非常重要。因为我们不能独自发展，在这样一个全球化的世界里，我们需要彼此。

老挝工商会副会长 占塔忠·翁赛：本届消博会是一次非常重要的博览会，对促进消费市场发展有着非常重要的作用。来自东盟国家特别是老挝的企业，一直期盼与中国拓展商贸活动。我们会做好各项准备，为中老贸易提供便利。

来源：央视新闻客户端

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