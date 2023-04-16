一直以来，美国深陷枪支暴力泥潭。美国“枪支暴力档案”网站的数据显示，今年刚刚过去三个多月，美国已经发生了155起造成除枪手外4人及以上死亡的大规模枪击事件，有1.2万多人因涉枪事件死亡。然而美国全国步枪协会在此情形下照常举行年会，遭到了美国社会各界的广泛批评。

3月27日，美国田纳西州纳什维尔市发生校园枪击案，造成包括3名儿童在内的6人死亡。本月10日，美国肯塔基州路易斯维尔市一名年轻男子持步枪在其供职的银行射杀至少5名同事，另致8人受伤。而美国全国步枪协会14日依然如期举办年会。

这是美国全国步枪协会连续第二年在发生震惊全国的大规模枪击事件不久后举办年会。去年5月24日，美国得克萨斯州罗布小学枪击案造成了21名师生死亡。仅仅3天后，美国全国步枪协会就照常举办年会。

美国媒体对此评论称，美国全国步枪协会连续两年在发生震惊全国的大规模枪击事件后照常举办年会证明了一个残酷的事实，那就是，类似的枪击事件已经成为了美国人生活的一部分，以至于美国全国步枪协会不会因此调整他们的日程安排，他们也根本不想这样做。此外，美国媒体还指出，就在两年前的4月15日，在本次年会的举办地——印第安纳波利斯市，一个联邦快递中心还发生了一起造成8人死亡的枪击案。

美国网友反对声“挤爆”拥枪海报评论区

本月10日，美国肯塔基州路易斯维尔市中心一家银行发生大规模枪击事件，造成5人死亡，8人受伤。而在这起事件发生后的第二天（11日），美国全国步枪协会在社交媒体上发布了一份海报，反对枪支管控，海报上写着“犯罪分子并不会遵守控枪法律”，还配文称：犯罪分子喜欢控枪，因为这会让受害者无法自保，引发大批美国网友的讽刺和指责。

除了反对与批评的文字和照片，还有许多网友回复以讽刺性的漫画。在一张漫画上，美国全国步枪协会被象征着美国政府的人物形象保护着，而四周则全是倒在血泊中的民众。

校园枪击惨案后 拥枪“盛会”仍照开

作为众多倡导拥枪权组织中的“龙头老大”，美国全国步枪协会拥有超过500万会员和雄厚资金实力，在美国有着强大且根深蒂固的影响力，多年来屡屡阻挠美国联邦及地方出台更严格的控枪法律。其年会则成了美国枪械产业每年最盛大的营销活动。

2022年5月，美国接连发生几起大规模枪击事件，特别是5月24日得克萨斯州罗布小学枪击案造成了21名师生死亡。

美国全国步枪协会口头表示“对枪击案的受害者和家属致以最深切的同情”，然而在罗布小学枪击案发生仅仅三天后，就在距案发地400多公里的休斯敦市如期召开年会，这场拥枪“盛会”在当时引发了强烈抗议。

抗议者：我想要枪支法有一些改变，现在的法律没有任何作用。我已经厌倦了，我已经厌倦了总是发生枪击，这太让人感到厌倦了。

抗议者：什么时候才算够，这才几天，孩子们还尸骨未寒。他们在离这些孩子被枪杀地点不到300英里的地方召开这次会议，什么时候才算够？我认为年会在这里举行，是因为他们不在乎。我们都知道前来发言的当权者，从全国步枪协会那里拿支票，而一些有孩子死于校园枪击案的人们，甚至没有钱去埋葬他们的孩子。

什么时候才算够？这句话喊出了很多反对持枪权、要求控枪的美国民众的心声。当很多美国政界的高官要员出席全国步枪协会年会并现场致辞时，无疑更加点燃了人们的怒火。

美国枪支行业前高管 瑞安·布塞：我认为每当大规模枪击案发生，美国步枪协会都没有想办法解决问题，而是成为问题本身。他们制造了这个国家的分裂，是时候停止被这个组织牵着鼻子走了，他们根本不在乎这个国家，只在乎政治权力和金钱。

政客与利益团体勾结 枪支暴力痼疾难除

许多民众表示，美国枪支暴力事件频发，与美国步枪协会勾结的政客们同样难辞其咎。

枪支暴力抗议者 沙朗·约翰：全国步枪协会应该感到羞耻，参议院应该感到羞耻，因为他们应该有所作为。

2018年帕克兰校园枪击案受害者家属 曼努埃尔 ·奥利弗：我们的反控枪游说团体和枪支产业很强大，我们的政客决定和他们站在一起，而不是和我们站在一起。

2018年帕克兰校园枪击案幸存者 萨丽·考夫曼：真可耻，那些议员们承诺保护我们，但是他们现在与枪支游说团体的联系，比以往任何时候都要紧密。

来源：央视新闻客户端

(责编：苏缨翔、燕勐)