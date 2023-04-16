中国网4月15日讯 （记者 唐佳蕾）4月13日，随着中老铁路国际旅客列车成功开行，中老铁路首次实现单日客货运量双破“万”目标（发送人数超人1万人、货运发送量超过1万吨）。4月15日，记者走访了万象南站，实地考察了中老铁路货运情况。

据了解，今年以来，老中铁路有限公司在中国铁路国际有限公司组织指导下，借助开行中老铁路国际旅客列车的契机，针对货运需求和改进服务建议采取措施解决货运组织中的痛点和堵点，并摸清货运季节性和周期性变化规律，抓住旱季黄金季节，大力组织木薯、矿石和季节性农产品等货源。

据统计，2023年1月1日至4月13日期间，中老铁路老挝段累计开行货物列车1130列，同比增长122%，货物发送量突破118万吨。其中由老挝发往中国的货物108万吨，同比增长376%，黄金大通道的运输潜能持续释放。

“中老铁路发送的货物品类也更加丰富，已从开通初期的100余种拓展到2000余种。”老中铁路有限公司运营总监杜志刚介绍说，从中国发运到老挝的货物主要是机械设备、家用电器、蔬菜、鲜花、机械配件等，货物运输覆盖老挝、泰国、越南、缅甸等国；从老挝发运到中国的货物主要是金属矿石、木薯、薏米等，通达中国25个省区市。

老挝通达国际物流有限公司安全技术总监胡胜利在接受中国网记者采访时表示，中老铁路是一条友谊路、发展路，带给老挝的不仅是交通上的便利，还有经济发展和就业机会，让老挝民众的生活得到了实实在在的改善。他举例说：“2021年以前木薯干片价格是700元人民币一吨，2021年年底中老铁路开通后木薯干片价格涨到了1200元人民币一吨，翻了近一倍。”

“今年老挝的木薯种苗是‘一苗难求’，还有大米、玉米、薏仁米等农作物价格都是倍涨。老挝是以农业为主的国家，所以，中老铁路是让老挝人民得到了实实在在的实惠。”胡胜利说。

中老铁路的开通运营为中老两国共同繁荣带来新机遇，为“一带一路”共商合作、共建项目、共享红利再添生动例证。

来源：中国网

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