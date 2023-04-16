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法国政府以法律形式颁布实行退休制度改革方案

2023年04月16日09:33 | 来源：新华网
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新华社巴黎4月15日电（记者唐霁 严明）法国政府15日凌晨发布政府公报，宣布退休制度改革方案以法律形式颁布实行。

法国宪法委员会14日晚批准了政府提出的退休制度改革方案的主要内容，包括将法定退休年龄从62岁逐步提高到64岁等。在15日发布的政府公报中，宣布宪法委员会批准的改革内容正式成为法律。

法国总统马克龙14日表示，将于下周二邀请工会和雇主协会共同在总统府举行会议，进一步进行社会对话。法国工会联合会则宣布，将于5月1日举行新的社会动员反对退休制度改革，在此日期之前，拒绝和政府举行对话。

法国总理博尔内1月10日公布政府退休制度改革方案，表示改革目标是确保法国财政体系在2030年达到平衡。方案核心内容包括：从今年夏末开始至2030年，法国法定退休年龄将从目前的62岁逐步提高到64岁；2027年起，退休人员只有在缴纳社会分摊金满43年的前提下才能领取全额养老金等。

3月，法国参议院首先投票通过了方案。随后，因考虑到国民议会中反对声音较大，政府动用宪法相关条款授权，“绕过”国民议会投票，最终在议会层面强行通过改革方案。这一做法引起法国社会各界强烈不满。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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