新华社圣保罗4月14日电（记者陈昊佺 陈威华）巴西多名学界、商界人士13日在中国驻圣保罗总领馆举办的媒体吹风会上表示，中国式现代化为巴西乃至拉美地区发展提供了经验借鉴，同时为巴中关系未来发展提供新机遇。

本次媒体吹风会主题为“中国式现代化对新时期中巴关系的机遇”，巴西学界、商界多名代表在会上分享关于中国式现代化的看法。

巴西圣保罗州立大学教授路易斯·保利诺说，中国式现代化为巴中关系未来发展提供无限可能。“在环保领域，中国的技术和经验可帮助巴西更好地协调环保与发展。在科技领域，巴中合作可为巴西产业链升级开辟新道路。”

圣保罗州立大学副教授马科斯·皮雷斯说，中国在经济发展、消除极端贫困、基础设施建设等方面取得令人印象深刻的成就，世界各国可借鉴中国发展经验。巴中经济高度互补，双方未来合作将继续稳步前行。

巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯认为，中国式现代化的探索和实践，能为人类创造更美好的未来。他说，巴中合作成果丰硕，两国间已形成富有成效的双赢关系。面对当下风云变幻的国际局势，巴中必须继续深化务实合作。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁指出，中国式现代化包含的以人为本、绿色低碳、和平发展、独立自主、开放包容等各项发展理念，同样也生动体现在中巴务实合作中。她说：“中巴关系必将开拓新发展，收获新成果，续写新故事。”（参与记者：罗婧婧）

(责编：苏缨翔、燕勐)