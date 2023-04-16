新华社上海4月15日电（国际观察）新开发银行助力全球发展继往开来

新华社记者有之炘 刘隆

13日上午，来华访问的巴西总统卢拉来到位于上海的新开发银行总部，出席新任行长、巴西前总统迪尔玛·罗塞夫的就职典礼。正如“新开发银行”这个名字所展示的，新开发银行自成立之初就肩负着创新的使命，并实践着创新的业务模式，正成为促进南南合作、助力全球发展的积极力量。

新行长任期内有三大工作重点

新开发银行由巴西、俄罗斯、印度、中国、南非于2015年共同成立，2021年启动扩员并吸纳孟加拉国、阿联酋、乌拉圭和埃及为新成员国，标志着银行扩员取得实质性进展，开始朝着全球性多边开发银行的方向迈进。

新开发银行是第一个由发展中国家和新兴市场国家自主成立并主导的多边开发银行，对推动世界多极化有重大意义。正如卢拉所言，新开发银行的成立代表着新兴市场和发展中国家有能力对世界做出重大改变。

高150米的新开发银行总部大楼，既是上海的新地标，也是发展中国家团结合作的成就与潜力的象征。13日，记者在这里专访了刚参加完就职典礼的罗塞夫。早在2014年7月，罗塞夫就在金砖国家合作机制下参与成立新开发银行及建立应急储备安排。在本次采访中，她畅谈了任期内的工作重点以及新开发银行的重要价值所在。

她对记者表示，通过投资清洁能源等项目以应对气候变化及实现可持续发展目标，通过投资医疗、教育和住房等领域来解决社会不平等问题，通过投资港口、机场、高铁和数字基础设施建设等项目发展基础设施建设，将成为她的三大工作重心。

“如今，中国拥有世界上最庞大的高速铁路网络。”罗塞夫以中国举例来进一步强调基础设施建设投资的重要性，“铁路对发展中国家是一种必需的交通方式，它不仅可以运输大体量的人员货物，从物流角度是最具性价比的方式，同时也是提高人民生活水平、发展国家基础设施建设的重要载体。”

新开发银行拥有稳健、多元的基础设施与可持续发展项目投资组合。来自新开发银行的数据显示，自成立以来，累计批准成员国98个项目，投资总额约332亿美元，重点领域涵盖清洁能源和能效、交通基础设施、水和卫生设施、环境保护、社会基础设施和数字基础设施。值得一提的是，新冠疫情暴发伊始，新开发银行快速响应成员国的紧急需求，设立了总额为100亿美元的抗疫紧急援助贷款机制，其中50亿美元用于支持成员国最紧急的健康与社会保障相关支出，另外50亿美元用于支持成员国经济恢复。

“作为巴西前总统，我深知多边开发银行，特别是新开发银行，在满足成员国经济、社会发展和环境需求方面的重要性。”罗塞夫坦言，“随着金砖国家等新兴市场国家在全球的作用日益重要，发展中国家必须互相支持。”

在联合融资方面，罗塞夫也有自己的规划。“新开发银行要与成员国共同行动，寻求与其他多边银行以及金融机构的合作关系，推动共享发展的理念。”

解码新开发银行的四大制度创新

根据银行中股东国与借款国的关系，多边开发银行可以划分为南北合作型和南南合作型两大类。南南合作型多边开发银行给予发展中国家较多话语权，并强调股东国和借款国之间的平等互利，更加尊重借款国的主权独立和发展需求。

复旦大学国际关系与公共事务学院教授朱杰进分析认为，作为南南合作型多边开发银行，新开发银行在运营过程中的制度创新主要体现在平权治理结构、国别体系、本币投融资与可持续基础设施项目四个方面。

在治理结构上，与世界银行采取加权的方式分配股权不同，新开发银行的五个创始成员国平均分配股权，拥有平等的投票权，任何国家都没有一票否决权，从制度上保障了五国之间的平等互利与相互尊重。

在与借款国的关系上，新开发银行坚持需求导向，贴近客户，在采购和环境社会治理政策方面采用“国别体系”，并积极推动成员国在项目全过程管理中的实践总结与经验分享。

在投融资方面，新开发银行积极探索采用成员国本币进行投融资，有效降低了贷款项目的汇率风险，并促进了成员国本土资本市场的发展。截至2023年一季度末，新开发银行以成员国本币提供的融资金额占投资总额的比例达21.5%。该行计划，2022年至2026年期间，30%的资金以本币提供。

罗塞夫在接受专访时表示，新开发银行提供多币种贷款，既包括美元贷款和欧元贷款，也包括人民币贷款以及其他本币贷款，这至关重要。

在投资项目上，新开发银行更为关注可持续的基础设施项目，包括可再生能源、数字基础设施、智慧城市、水资源卫生设施等。新开发银行的“2017-2021年总体战略”显示，新开发银行投资的项目约三分之二须为可持续基础设施项目；其“2022–2026年总体战略”显示，40%的资金用于支持促进气候变化减缓和适应的项目。

(责编：苏缨翔、燕勐)