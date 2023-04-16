新华社洛杉矶4月14日电 通讯：2023美国乐器展再现中国企业活跃身影

新华社记者高山 谭晶晶

或婉转悠扬，或铿锵激越，当各类乐器演奏声响彻美国加利福尼亚州阿纳海姆会展中心时，数以万计参观者再次在一年一度的美国乐器展上见到众多中国企业的活跃身影。

13日拉开帷幕的美国乐器展吸引了来自全球120个国家和地区的1200多家企业，其中包括150多家中国企业。中企又一次以庞大阵容出席这一国际音乐产业盛会。由于新冠疫情，2021年美国乐器展改为线上举行；2022年虽然恢复线下举行，但规模严重缩水，参展中企数量很少。

美国乐器展从1901年开始举办，是目前全球规模最大、历史最悠久的年度音乐产业盛会之一。本次美国乐器展为期3天，预计将吸引11.5万人次以上的专业人士和音乐爱好者。

深圳戴乐体感科技公司海外销售经理孙宇辰此次带来智能速弹吉他等新产品。他介绍说，北美市场是全球非常重要的乐器市场，对中国乐器制造企业出海具有重要意义。这家新兴企业约八成产品销往国际市场，通过美国乐器展这个平台可以更深入了解国际市场信息，加大新产品推广。

创新企业广州蓝深科技旗下的“唐农”乐器的巨大品牌标识在展馆内格外吸睛，包括吉他、电钢琴、电子鼓等在内的各类产品让很多参观者爱不释手。蓝深科技董事长何海峰说，中企出海是靠产品品质和不断创新来占领市场，当前包括蓝深科技在内的中企在很多乐器研发制造领域都走在创新前列，对市场前景很有信心。

何海峰表示，蓝深科技近年来深耕北美市场，美国乐器展是接触用户、扩大品牌影响力的很好平台。

来自贵州正安吉他产业园的38家企业此次在贵州有关部门支持下“组团出海”，进军美国乐器展。产业园最大企业之一、神曲乐器制造有限公司总经理郑传玖表示，“组团出海”有利于展示产业园的整体形象和竞争力，把完整产业链展现给国际客户。

刚在神曲乐器展位结束洽谈的一家土耳其公司的总经理哈坎·库特卢说，该公司每年从神曲乐器订购1万多把吉他，“质量好、性价比高，受到顾客欢迎，这就是我订购中国造乐器的原因”。

协助中企参展的中展集团北京华港展览有限公司代表王英瑶介绍说，中国已成为乐器行业的制造和出口大国。过去3年里，疫情及国际产业链调整等因素给市场带来不确定性，中企在疫情后“走出来”，不但要增强韧性、巩固市场份额，更要着眼于开拓发展、谋求增量。

据中国乐器协会发布的相关数据，中国乐器制造业年规模超过500亿元人民币，中国主要乐器产品产量均占全球总产量的60%以上。

(责编：苏缨翔、燕勐)