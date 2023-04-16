新华社北京4月15日电 题：“开辟新时代中巴关系新未来”——国际问题专家谈中国巴西元首会晤

新华社记者朱超、毕玉明、邵艺博

应习近平主席邀请，巴西总统卢拉于4月12日至15日对中国进行国事访问。14日下午，习近平主席同卢拉总统举行会谈，双方一致同意进一步深化政治互信，拓展务实合作，巩固传统友谊，在重大国际和地区问题上加强战略沟通和协调。会谈后，双方发表了关于深化全面战略伙伴关系的联合声明。

多名国际问题专家在接受新华社记者采访时表示，中巴元首会晤引领开辟两国关系新未来，取得了促进双方相知相亲、增进互学互鉴、拓展务实合作的积极效果，向全世界展现了发展中大国联合自强的态势，将为地区乃至世界的和平稳定与繁荣发展发挥积极重要作用。

谱写友好关系新篇章

两国元首在会谈中都表达了对双边关系的高度重视。习近平主席表示：“中方始终从战略高度和长远角度看待和发展同巴西关系，将中巴关系置于外交优先位置。”

卢拉总统说：“这是我这次就任总统以来首次出访美洲之外的国家，体现了巴方对中国的热爱以及对发展巴中关系的重视。”

卢拉原定于3月26日至31日对中国进行国事访问，后因身体不适推迟行程。康复后不久，卢拉总统即率包括参议院议长、多名内阁部长、州长、国会议员和超过200位商界领袖在内的代表团访华，阵容堪称“豪华”。到访北京前，卢拉13日还在上海出席新开发银行新任行长、巴西前总统罗塞夫的就职典礼，访问华为上海研究所，并会见了中国企业家。

“尽管前期受突发情况影响，但双方很快重新安排访问行程，这充分反映出双方对此访的高度重视，和对发展中巴关系、加强两国合作的强烈意愿。”中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营说。

中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴。建交近半个世纪以来，面对国际风云变幻，中巴关系始终保持稳定发展，各领域务实合作成果丰硕。习近平主席多次用“发展中大国关系典范”描述中巴关系。

今年是中巴建立战略伙伴关系30周年，明年将迎来两国建交50周年。联合声明中，双方就共同深化以开放包容、合作共赢为特征的中巴全面战略伙伴关系达成重要共识。

“在中巴关系承前启后、继往开来的重要节点，习近平主席和卢拉总统举行战略性会晤，掀开了两国友好合作的新篇章。”中国社科院拉美所副所长袁东振说。

为两国合作注入新动力

据外交部副部长谢锋介绍，两国元首在会谈后共同见证减贫、科技创新、航天、信息通信、投资、海关检验检疫、金融、数字经济、贸易便利化、电视制作、媒体等领域共15项合作文件的签署。双方发表的《中华人民共和国和巴西联邦共和国关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》共有49项，涵盖了中巴关系发展的方方面面。

“在稳步推进现有重大合作项目，深挖农业、基础设施建设、航空航天等合作领域潜力的同时，双方也在探索加强绿色经济、数字经济、清洁能源等新领域合作。”宋均营说，双方合作领域更加全面、多元，将有力促进两国经济社会发展，给两国人民带来更多福祉。

统计显示，中国已连续14年成为巴西最大的贸易伙伴，2022年，双边贸易额达到创纪录的1715亿美元，同比增长4.9%。巴西也是首个对华贸易额突破千亿美元的拉美国家。多位专家表示，站在新起点上，中巴经贸合作前景更加光明。

“卢拉总统访问上海期间专门参观华为研究所，显示巴西对引进中国先进技术、助力巴西加快‘再工业化’步伐的高度期盼。”中国现代国际关系研究院拉美所副所长、研究员孙岩峰说，“卢拉政府已经将通信基础设施建设作为未来经济发展重点之一，中巴在此领域有着巨大合作空间。”

孙岩峰注意到，双方在联合声明中表示，愿意探讨南美一体化等巴西发展政策和投资计划，同“一带一路”倡议等中国发展政策和国际倡议进行对接。“中巴产业合作将迎来更多政策红利和发展机遇。”他说。

今年年初，中巴签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录。在卢拉总统此次访华前，中国工商银行（巴西）有限公司已成功办理首笔跨境人民币结算业务，标志着在巴西市场的跨境人民币业务取得实质性进展。此次中巴发表的联合声明中，双方同意深化经济财金领域对话，加强本币贸易。

“以本币进行结算是中巴经贸合作发展到新高度的产物，体现了双方的互信水平。人民币结算机制在巴西逐步落地，会进一步促进双边贸易、投资便利化，降低双方交易成本，也会减少对第三方货币或者单一货币的依赖。”袁东振说。

就全球性问题加强战略协作

在联合声明中，双方重申推进国际关系民主化和践行多边主义的承诺，积极评价两国在国际组织和多边机制中的对话和协调，表示将继续加强在联合国、二十国集团、金砖国家等多边组织和多边机制下交流。联合声明还提及联合国及安理会改革，金砖国家、新开发银行扩员等具体内容。

多位专家表示，中巴关系的全局性、战略性、全球性影响日益突出，此次两国元首会谈，不仅事关双边关系发展，对维护广大发展中国家共同利益、推动建立更加公正合理的国际秩序，同样有着重要意义。

“当今世界正处于大发展大变革大调整时期，单边主义和保护主义抬头。世界各国特别是新兴市场和发展中国家面临着一系列共同挑战。”宋均营说，“中国和巴西同为金砖国家、二十国集团成员，又是东西半球两个最大发展中国家，双方携手并进，有助于增强发展中国家在国际事务中的发言权和代表性，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。”

两国元首还就乌克兰危机问题交换了意见。双方一致认为对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，一切有利于和平解决危机的努力都应得到鼓励和支持，呼吁更多国家为推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用，决定就此保持沟通。

“中巴都是热爱和平的国家，双方都积极主张劝和促谈，推动乌克兰危机政治解决，这与一些国家拱火递刀形成鲜明对比。”孙岩峰说，“中巴两国不是危机的当事方，两国元首在会谈中就推动乌克兰危机政治解决发出共同声音，有助于国际社会凝聚共识、形成合力，彰显了两个发展中大国对维护世界和平稳定发挥的建设性作用。”

(责编：苏缨翔、燕勐)