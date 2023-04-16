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共话中国经济新机遇丨专访：开放的中国大市场将给全球市场参与者带来广泛机遇——访毕马威中国副主席黄文楷

2023年04月16日09:25 | 来源：新华网
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新华社海牙4月15日电 专访：开放的中国大市场将给全球市场参与者带来广泛机遇——访毕马威中国副主席黄文楷

新华社记者王湘江

国际知名会计师事务所毕马威中国副主席黄文楷日前接受新华社记者书面专访时表示，第三届中国国际消费品博览会汇聚国内外优质消费品资源，为各国企业共享中国市场和中国企业走向世界带来广泛机遇。

黄文楷表示，近期全球知名企业纷纷造访中国，寻找发展机遇。由此可见，中国经济恢复为全球经济提供更多确定性和稳定性。开放的中国大市场给全球市场参与者带来广泛机遇。

他强调，去年中国国内生产总值（GDP）达121万亿元人民币，稳居世界第二。中国市场已经深深嵌入全球供应链，中国的稳定发展有利于提振全球经济。

黄文楷说，消博会汇聚国内外优质消费品资源，是联通国内国际市场的重要桥梁，既为各国消费精品进入中国市场提供展示交易机会，也为中国和各国消费精品销往世界制造商机，为国内外一流企业同台竞技、交流互鉴提供平台，促进采购成交和国际合作。

黄文楷表示，今年是毕马威中国连续第三年参加消博会。毕马威中国特设6个亮点专场，多维度展示该公司面向未来的前沿洞察和解决方案。借助消博会平台，毕马威中国将基于海南自身经济发展基础、产业发展方向、区位优势特色等因素，助力各界探寻海南自由贸易港的发展路径。

他说，作为创新消费平台，消博会正加大优质商品供给，让消费者买到高质量消费品，享受更优质服务，并进一步推动上游供给侧结构性改革，促使产业适应消费市场的需求，实现更有质量的发展。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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