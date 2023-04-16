新华社北京4月15日电 热点问答：苏丹为何突发武装冲突

新华社记者

当地时间15日上午，苏丹首都喀土穆响起激烈枪声，间或可听见炮声。当前局势怎样？冲突缘何发生？未来走向如何？

4月15日，苏丹首都喀土穆冒出浓烟。新华社发（穆罕默德·海德尔 摄）

当前局势怎样

苏丹快速支援部队当天发表声明说，已控制总统府、武装部队领导人住地和喀土穆国际机场。苏丹武装部队对这一说法立即予以否认，但承认快速支援部队试图对军方发动多点攻击，并表示空军战机已对快速支援部队目标实施了打击。

有目击者告诉新华社记者，枪炮声来自喀土穆的苏丹快速支援部队总部附近，苏丹武装部队已向那里派出装甲部队。此外，双方当天还在位于北方州的麦罗维空军基地激烈交火。

喀土穆市尼罗河大道附近也传来阵阵枪炮声，那里离新华社喀土穆分社不远。新华社记者看到，当天下午分社附近街头几无行人，苏丹武装部队出动的战机从分社上空呼啸而过。

中国驻苏丹大使馆在公众号上发布紧急安全提示说，15日上午喀土穆多地突发武装冲突，安全风险急剧上升。中国驻苏丹使馆紧急提醒在苏中国公民和中资机构保持高度警惕，严格避免外出，加强安全防范，远离临街房间或窗户，防止被流弹误伤，保护好自身生命财产安全。如遇突发紧急情况，及时报警并向使馆报告。

冲突缘何发生

快速支援部队是苏丹武装部队的组成部分，领导人是苏丹主权委员会副主席穆罕默德·哈姆丹·达加洛，这支部队今年3月起部署至喀土穆、麦罗维等地。

当地媒体和观察人士普遍认为，穆罕默德·哈姆丹·达加洛同苏丹主权委员会主席兼武装部队总司令布尔汉之间政见不和，此次冲突起因可能是快速支援部队方面对即将被并入陆军以及部分人事安排不满。

自独立以来，苏丹始终难以摆脱由乱到治、由治到乱的怪圈。2019年，苏丹军方推翻巴希尔政权，苏丹政局陷入不稳定状态，多次发生小规模冲突和动乱。

苏丹的社会结构建立在部落纽带和族群血缘关系之上，这种社会结构对武装部队和政党都产生了深刻影响，使得武装部队和政党内部矛盾较难调和，很容易让社会陷入动乱。此外，苏丹国力不强，难以有效抵挡外部各种势力，特别是西方国家的干扰。苏丹的动乱，其背后大多有外部势力搅动。

冲突走向如何

参考苏丹独立后历次大小动乱，对分析此次冲突未来走向或许具有借鉴意义。过去，苏丹发生动乱后，若规模较小，一般可通过谈判解决；若是全国范围的大规模动乱，平息难度就较大。

回顾过去，苏丹每次动乱，无论规模大小，最终都能被平息，一个重要原因就是苏丹民众希望稳定、向往和平的愿望非常强烈，任何能够带来和平稳定的解决方式，都能得到苏丹民众的拥护。也正是这个原因，让很多苏丹民众相信，本次冲突也能平息。

此次冲突受到地区国家高度关注。作为苏丹的邻国，埃及外交部在事发后很快发表声明，对苏丹持续发生的冲突表示严重关切，呼吁苏丹各方保持克制，敦促苏丹各方保护平民生命安全。埃及航空公司也表示，立即暂停开罗至喀土穆间航班72小时。（参与记者：邵杰、王丙飞、姚兵）

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