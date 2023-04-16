美方应本着负责任的态度，认真履行国际义务，对几十年来在全球范围内开展的生物军事活动作出全面澄清。奉劝美方不要再当反对建立《禁止生物武器公约》核查机制的“钉子户”

近来，美国一些政客又搞起了政治溯源。他们抛出有关新冠疫情的所谓“机密报告”，炮制所谓“2023年新冠病毒起源法案”，翻炒“实验室泄漏论”冷饭。这些罔顾科学和事实的政治操弄不得人心。国际社会更关心的是，随着美国在生物安全领域的斑斑劣迹不断曝光，美国这个“生物军事帝国”将如何回应各方关切。

俄罗斯方面4月11日表示，经过对2000多份各类文件的分析，“证实美方在乌克兰境内开展生物军事活动”。面对俄罗斯的指控和国际社会的质疑，美方在继续自我标榜为“遵约模范”，抛出一些避实就虚的材料，企图自证清白的同时，给俄罗斯扣上散布虚假信息和阴谋论的帽子。美方做法无法令人信服。

众所周知，美国是全球生物军事活动最多的国家，也是唯一反对建立《禁止生物武器公约》核查机制的国家。几十年来，美国从国外搜刮了多少生物样本和数据？美国国内谁在保管这些样本和数据，用途是什么，真正的目的是什么？美国有没有在境外开展其国内禁止的争议性研究？对这些国际社会关心的问题，美方讳莫如深。根据俄罗斯不久前披露的消息，美国正试图对其生物军事活动进行重组，把项目名称改得看起来“无害”一些，再安排民事部门“接盘”，让军方藏到幕后。国际社会不禁要问，美国如此“洗白”就算履行了国际义务吗？

美国一向对国际规则合则用、不合则弃，总是严以律人、宽以待己。除了发布所谓“新冠病毒溯源调查报告”，美国还常年炮制所谓《军控遵约报告》对他国指指点点，动辄要求别国接受核查，借机挥动单边制裁大棒甚至动武。对于自己遵约上存在的问题，美国却摆出一副高高在上的架势，要求其他国家不许问、不许管。美国不顾“以核查确保遵约”的国际共识，拿“核查损害安全和经济利益”“生物活动不可核查”为借口，20多年来独家阻挠建立生物领域核查机制，企图从根本上关闭解决遵约问题的大门。甚至连谈判“打击生化恐怖主义行为国际公约”这样明显符合全人类共同利益的倡议，美方也极力阻挠。国际社会不会接受美国这种双重标准和霸权行径，更不会坐视美国在事关国际和平与安全的问题上置身法外。

美方应本着负责任的态度，认真履行国际义务，对几十年来在全球范围内开展的生物军事活动作出全面澄清。奉劝美方不要再当反对建立《禁止生物武器公约》核查机制的“钉子户”，停止阻挠国际社会加强生物安全治理体系和法律体系的努力，为提升全球生物安全水平、促进普遍安全和共同发展做点实实在在的事情。

《 人民日报 》（ 2023年04月16日 02 版）

(责编：卫嘉、袁勃)