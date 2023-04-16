“我们要共同倡导重视文明传承和创新，充分挖掘各国历史文化的时代价值，推动各国优秀传统文化在现代化进程中实现创造性转化、创新性发展。”3月15日，中共中央总书记、国家主席习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会并发表主旨讲话，郑重提出全球文明倡议，系统阐释推动不同文明包容共存、交流互鉴的中国方案。

重视文明传承和创新，是文明交流互鉴的动力之源。中国正以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力，与全球其他文明相互借鉴，丰富世界文明百花园。

“为现代化发展提供丰富的思想文化资源”

“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新。”“我们应该用创新增添文明发展动力、激活文明进步的源头活水，不断创造出跨越时空、富有永恒魅力的文明成果。”……习近平主席在多个国际重要场合，向世界阐释了对文明多样性、文明传承和创新的深入思考。

“中国人说‘以史为鉴，可以知兴替’，一个国家的发展史往往也是文明的进步史。”埃及出版人、第九届中华图书特殊贡献奖获得者艾哈迈德·赛义德表示，习近平主席提出全球文明倡议，倡导重视文明传承和创新，具有重要意义。文明传承和创新能增强一个国家的文化底蕴、认同感和凝聚力，也是推动现代化进程的一个重要方面。现代化是经济、技术等层面的现代化，也是文化和价值观等层面的现代化。

中国式现代化深深植根于中华优秀传统文化，为中华文明所滋养，有着深厚的文明底蕴。坚持人民至上，汲取“民惟邦本，本固邦宁”“以百姓心为心”的民本理念；促进人与自然和谐共生，秉承“天人合一”“道法自然”的天人之道；构建人类命运共同体理念，彰显“天下为公”“和衷共济”的博大胸怀……中国共产党以坚定的历史自信、文化自信，推动优秀传统文化跨越时空、历久弥新，成为治国理政的重要思想文化资源。

“中国拥有巨大的历史文化遗产，蕴含着促进不同文明包容并存、交流互鉴的深意。”墨西哥著名汉学家、翻译家莉莉亚娜·阿索夫斯卡表示，在延续中传承，在变革中创新，中华文明为中国式现代化发展提供精神力量。

埃及苏伊士运河大学语言学院院长、著名汉学家哈桑·拉杰布认为，在经济全球化的今天，人类社会发展需要更多的合作与共享、和平与发展。“对一个国家而言，文明传承和创新可以增强人民的文化自信，为现代化发展提供丰富的思想文化资源。在全球文明倡议推动下，不同文明交流互鉴，建立更多的文化联系和交流机制，有利于文明传承和创新。”

“为构建开放包容的世界作出独特贡献”

“竹林能蓄水，水能润田地，田地可产粮。”在江西省赣州市崇义县西北部山区，上堡梯田灌溉工程已延续2200多年，至今仍发挥功用。当地推陈出新，打造以梯田为核心的生态旅游集聚区，成为游客们乐而忘返之地。截至目前，中国以上堡梯田为代表的世界灌溉工程遗产已达30处，古老的东方智慧为可持续灌溉发展提供了历史经验和启示。

在联合国教科文组织总部发表重要演讲时，习近平主席强调：“把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来，让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力。”

走进博物馆、考察历史文化街区、观看《格萨（斯）尔》《玛纳斯》说唱展示……习近平主席对历史文化遗产保护做出重要指示：“要让文物说话，让历史说话，让文化说话”“注重文明传承、文化延续，让城市留下记忆，让人们记住乡愁”“要加强非物质文化遗产保护传承，把各民族优秀传统文化发扬光大”。

出版重大文化工程《复兴文库》，实施“中华文明起源与早期发展综合研究”“考古中国”等重大项目，全力推进长城、大运河、长征、黄河、长江国家文化公园建设……中国历来重视从中华优秀传统文化中寻找源头活水，让历史文化遗产在新时代焕发新生、绽放光彩。

尼泊尔考古局局长达莫达尔·高塔姆表示，中国历来注重保护和传承历史文化遗产，许多历史悠久的古代遗址仍在发挥作用，有利于增强中华民族的文化自信、增进人民团结。去年7月，经过近5年努力，中国文化遗产研究院援助尼泊尔工作队圆满完成尼泊尔加德满都杜巴广场的九层神庙建筑群文物本体维修。高塔姆说：“项目保护了建筑群原本的真实性、完整性，中国先进修复技术和理念值得学习。”

马耳他汉学家、马耳他语版《论语》译者萨尔瓦多雷·朱弗雷表示，中华文明是世界文明的重要组成部分，在维护文明多样性和促进交流互鉴方面发挥重要作用。“中国古老的哲学仍与当今社会息息相关。中国保护和传承中华优秀传统文化，使其满足中国人民的精神需求。在迈向现代化的道路中，中国提出全球文明倡议，倡导挖掘各国历史文化的时代价值，为构建开放包容的世界作出独特贡献。”

“中国一直从中华优秀传统文化中汲取营养、与时俱进，不断探索进步与发展之路。”赛义德表示，全球文明倡议的提出让人们更加意识到文明多样性的重要意义和价值所在，将推动各国加强历史文化遗产的保护和传承工作。

“让传统文化迸发出鲜活的生命力”

“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”去年10月，意大利航天员萨曼莎·克里斯托福雷蒂在社交媒体发布中国东晋时期书法家王羲之《兰亭集序》的名句，表达在太空执行任务的所见与所想。意蕴隽永的字句，配上从太空拍摄的照片，引发各国网友赞叹。

人类自古以来了解和探索宇宙的梦想如此相通，中华文化的强大感召力和吸引力让各国网友有了共同语言。

北京冬奥会冬残奥会吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”，展现着文化之美与设计之美，受到各国人民的喜欢；以《千里江山图》为背景创作的舞蹈诗剧《只此青绿》、运用多元化技术手段的舞蹈节目《唐宫夜宴》等带动文博热潮；国产科幻电影《流浪地球2》、科幻剧《三体》等独具中国文化特色和浪漫情怀，亮相海外后接连打破播映纪录；展示中国传统木结构营造技艺、景德镇手工制瓷技艺、二胡艺术、皮影戏、京剧等非物质文化遗产的视频作品在海外社交媒体收获超高点击量……

阿索夫斯卡认为，中国不仅注重对科学、文学、思想、宗教等各个领域的历史著作进行修订、再版，努力保护和传承历史文化遗产，还本着创新精神，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，创作出许多深受外国民众喜爱的小说、电影等文艺作品。

泰国皇家理工大学科创文化学院院长元德表示，中国灿烂辉煌的传统文化不仅是中华民族的骄傲，也是世界的瑰宝。故宫博物院、上海博物馆等积极利用互联网平台，纪录片《舌尖上的中国》成为爆款，都给人留下深刻印象。“泰中文化交流频繁，中国对传统文化的传承创新，给泰方也带来很多启示，要努力让传统文化迸发出鲜活的生命力。”

赛义德表示，中国通过对传统文化的发扬及创新，使其符合当今时代的需要，有助于推动国家发展繁荣。希望各国通过交流互鉴激发文化领域的创新，推动全人类的发展和进步。

（本报北京、开罗、墨西哥城、曼谷、罗马4月15日电 记者龚鸣、沈小晓、彭敏、赵益普、孔歌，冷江涛对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2023年04月16日 02 版）

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