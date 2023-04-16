1.中华人民共和国主席习近平和巴西联邦共和国总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦于2023年4月14日在北京会晤。习近平主席和卢拉总统在会谈中认同，气候变化是我们所处时代面临的最大挑战之一，应对这一危机有助于构建公平和共享繁荣的人类命运共同体。

2.国际科学界已经明确指出，人类活动正在改变全球气候系统并对发展中国家可持续发展造成新挑战。发达国家对温室气体排放承担历史责任，应当早于2050年实现气候中和率先强化气候行动并提供气候资金，尊重发展中国家的发展权和政策空间。

3.中国和巴西强调，需将紧急气候响应和保护自然相结合以实现可持续发展目标，包括彻底消除贫困和饥饿，不让任何人掉队。

4.中国和巴西承诺拓宽、深化和丰富气候领域双边合作，以及双方在《联合国气候变化框架公约》下，遵循公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，考虑不同国情，并在可持续发展、不可剥夺的发展权及彻底消除贫困和饥饿框架下推动强化全球治理的共同努力。

5.在《联合国气候变化框架公约》下，《巴黎协定》为我们指明了共同将全球气温平均升幅控制在工业化前水平以上低于2摄氏度以内并努力限制在工业化前水平以上1.5摄氏度之内的道路。我们决心进一步加强多边主义，包括同“77国集团和中国”所有伙伴一道，以期建立一个集体性、反对单边主义和绿色贸易壁垒，并坚定立足于国际社会团结合作价值观的气候团结典范。

6.我们欢迎《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会释放的关键政治信号，特别是在根据现有最佳科学，并基于公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，考虑不同国情实施《巴黎协定》的时代，发展中国家对实施手段的需求。

7.发展中国家需要来自发达国家可预测并充足的支持，包括以必要和相称的范围、规模和速度获取气候资金，以及技术和市场准入，以确保实现可持续发展。考虑到正如首份关于确定发展中国家落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》需求报告所指出的，发展中国家实现向低碳和气候韧性经济的公正转型将耗资数万亿美元，我们继续对发达国家提供的气候资金仍然未兑现每年1000亿美元的承诺表示严重关切，这一目标自2009年确立以来每年从未兑现，即便实际资金需求远超上述承诺。我们敦促发达国家兑现其尚未履行的气候资金义务，做出他们远高于每年1000亿美元的新的集体量化目标承诺，并提出清晰的适应资金翻倍路线图。为发展中国家提供如此水平的实施手段才是世界为加强《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》实施所需要的气候雄心。

8.我们决定为推动将于今年晚些时候在迪拜举行的、聚焦落实的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会取得成功做出贡献。作为《联合国气候变化框架公约》下促进《巴黎协定》所有领域实施和雄心的主要机制，全球盘点必须有效评估和识别气候领域实施缺口，同时为发达国家率先减排并补齐发展中国家实施手段缺口奠定基础。

9.全球盘点成果和政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告对于给各国以国家自主决定的方式并考虑不同国情，在2025年《联合国气候变化框架公约》第30次缔约方大会（COP30）上提出《巴黎协定》下一轮国家自主贡献目标提供信息具有重要意义。中国欢迎巴方申办COP30，2025年峰会将对全球应对气候变化的未来发挥关键作用。

10.我们欢迎中国和巴西科学家积极参与IPCC第七次评估报告主席团竞选的努力，及其致力于全球气候变化科学评估的贡献。

11.双方赞赏彼此并决心继续推进各自强有力的国内气候努力和进展，我们承诺拓展、深化和丰富气候领域双边合作，例如在向可持续和低碳全球经济转型；智慧城市；绿色基础设施；绿色产业发展；可再生能源，包括向偏远社区提供服务和支持；电动汽车；绿色技术创新、研究与开发；以及绿色投融资等领域。我们计划通过有效执行各自关于禁止非法进出口的法律，共同支持消除全球非法采伐和毁林。双方将在技术开发和共享方面进一步合作，包括关于强化对森林覆盖监测的新的中巴地球资源卫星06星（CBERS6）。此外，双方将推动关于森林保护和可持续管理、生态退化地区的再生和植被修复知识和最佳实践交流及其他形式合作。

12.中国和巴西将推动气候投融资领域的政策对话与经验分享。

13.双方决定在中国—巴西高层协调与合作委员会下设立环境和气候变化分委会。

14.卢拉总统对习近平主席和中国政府给予的热情接待表示感谢。

（新华社北京4月15日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月16日 02 版）

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