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中老铁路老挝段单日客货运量双破万

2023年04月15日21:42 | 来源：新华网
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新华社万象4月15日电（记者樊曦 孙一）记者15日从老中铁路有限公司了解到，在中老铁路国际旅客列车13日成功开行当天，中老铁路老挝段就首次实现了单日客货运量双破万目标，即客运发送人数超1万人次、货运发送量超1万吨。

今年以来，老中铁路公司根据客流变化情况，进一步优化客车开行方案。随着客运站点和车次逐渐增多，老挝境内乘坐火车到万象、万荣、琅勃拉邦的游客数量大幅增长。

同时，中老铁路货运发送量增长明显，货物品类从开通初期的100余种拓展到2000余种。据老中铁路公司运营总监杜志刚介绍，从中国发运到老挝的货物主要是机械设备、家用电器、蔬菜、鲜花、机械配件等，货物运输覆盖老挝、泰国、越南、缅甸、马来西亚、柬埔寨、新加坡等国；从老挝发运到中国的货物主要是金属矿石、木薯、薏米等，通达中国25个省区市。

据统计，2023年1月1日至4月13日，中老铁路老挝段累计开行货物列车1130列，同比增长122%，货运发送量突破118万吨。

老中铁路有限公司总经理刘宏告诉记者，中老铁路运输潜能持续释放，呈现“量质齐升、客货两旺”的特点，为中老两国共同发展繁荣带来新机遇。

中老铁路北起中国昆明，南至老挝万象，全长1035公里，于2021年12月3日全线开通运营。

(责编：卫嘉、袁勃)

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