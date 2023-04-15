近期，美国枪支暴力案件频发，田纳西州和肯塔基州的一系列恶性案件致多人伤亡。尽管美国民众大声疾呼对枪支进行管控，但中央广播电视总台CGTN近日面向全球网友发起的一项民意调查却发现，93.1%全球受访者认为美国现行的政治体制根本无法改变枪支暴力泛滥的现状。枪支暴力已成美国社会的痼疾，积重难返。

美国“枪支暴力档案”网站的数据显示，今年以来截至4月12日，美国死于枪支暴力的人数已达11750人，已发生146起致4人以上死亡的枪击事件。受访者中，90%认为美国枪支泛滥的现状，已经严重侵犯了民众的生命权。

更加令人痛心的是，枪支暴力已成为美国青少年的“头号杀手”。2019至2021年间，美国死于枪击的儿童和青少年数量激增50%。调查中，超过八成（80.7%）的受访者对于美国儿童和青少年的生命安全表示十分忧虑。

尽管每次发生枪击案件都会引发民众的强烈意见，希望政府取消控枪权，然而美国政府在此问题上从未采取任何有显著效果的实质性举措。在拥枪利益集团裹挟、两党相互掣肘的现状下，枪支管控成为民众望眼欲穿的水中月、镜中花。调查显示，82.9%的全球受访者认为，美国法律在枪支管控方面存在严重漏洞，85.5%受访者认为美国部分政客为攫取政治利益漠视对民众生命安全的保障。而高达93.1%受访者认为，美国根本无力改变现状。

据了解，CGTN的这项民调在其英、西、法、阿、俄五语种全球平台发布，24小时内共有超3万名网友参与投票并给出观点。

(责编：贾文婷、徐祥丽)