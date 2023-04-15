一批疑似美军方秘密文件近期在推特等社交媒体上流出。这批密件显示美国不仅深入介入俄乌冲突，还密切监视监听韩国、以色列等盟友。

一些盟友很生气，但其实也不必对此过度反应。因为对美国而言，不分敌友的无差别监视监听只是常规操作罢了，毕竟德国前总理默克尔等西方国家的领导人也是被监听过的。

2020年，哈佛大学出版美国学者本·布坎南撰写的《黑客与国家：网络攻击和地缘政治新常态》。布坎南曾在美国乔治城大学任教，2021年6月进入拜登政府，目前担任白宫国家安全委员会科技与国家安全事务主任。该书曝光了不少美国情报部门的黑历史。

科斯塔斯·查利基迪斯是电信巨头沃达丰希腊分公司的网络管理专家。2005年3月9日，他在希腊雅典去世，年仅38岁，距离雅典奥运会结束7个月。

2004年雅典奥运会是“9·11”恐袭后召开的首届夏季奥运会。接连发动阿富汗战争和伊拉克战争的美国对希腊的反恐和安保能力有些担忧。在奥运会开始前，美方向其北约盟友希腊表示愿意提供协助，其计划是让美国情报机构参与奥运会安保任务，获得进入希腊电信系统关键环节的权限。

尽管此举在希腊国内的合法性存疑，但希腊政府还是同意与美方秘密合作，美方情报人员因此渗透进入希腊电信网络的核心部分。为减轻希腊方面的担忧，美国还向希腊政府作出承诺：只要奥运会结束，美方就移除相关窃听技术和功能。

不出意外，美国并未遵守承诺。

奥运会结束后，美方继续利用在希腊电信网络中安放的监听设备服务其情报工作。美国的监听软件能够绕开希腊的监管系统，因此有能力对100多个希腊目标实施秘密窃听，其中包括希腊总理及其夫人、内阁官员、雅典市市长等。

谍报工作复杂棘手，一个细小失误就会殃及整个行动。

2005年1月，美方人员试图对窃听软件进行例行更新时出现差错，希腊电信网络无法传送普通用户发出的短信。业务中断促使沃达丰公司等展开调查，他们随即发现了隐藏在电信网络中的窃听功能。

阴暗的情报收集行动就这样被置于光天化日之下。查利基迪斯所在沃达丰公司的老板要求去除美国安置的精密窃听软件，掩盖了关键证据。一天后，查利基迪斯被母亲发现死在自家的浴室中。

查利基迪斯之死立刻引起外界关注。一份有争议的尸检报告判定他是自杀，称没有确凿的证据显示他被谋杀。沃达丰也否认查利基迪斯的死与针对该公司网络的间谍活动有任何关联。

一位希腊高级检察官却持不同意见，他称：“如果没有电话窃听，就不会有自杀的发生。”尽管希腊方面后来进行了调查，但真相依然扑朔迷离。

窥探联合国投票

2010年5月中旬，联合国安理会计划举行一次重要的投票。针对当时伊朗的铀浓缩活动，美国正推动一项对伊朗实施更为严厉制裁的安理会决议，目标是对伊朗经济施压、外交孤立。美国及其盟友还计划在该决议通过后对伊朗实施附加制裁，迫使其进行谈判。

然而，要在安理会通过这项决议并非板上钉钉。美国常驻联合国代表苏珊·赖斯已就此事与其他安理会成员国代表进行沟通，当然，她明白这些讨论中可能存在对方的误导和虚张声势。赖斯想了解安理会成员国对该决议的确切态度，如目标、担忧和谈判立场，这将便于美方制定谈判策略，赢得票数。

这就到了美国国家安全局出场的时候。

这个专门从事黑客攻击、窃听和密码破译的情报机构已对多个安理会成员国实施监听监视活动，但美方当时缺乏针对波黑、加蓬、乌干达和尼日利亚这四个安理会非常任理事国的情报活动，而这四国的投票对于决议的通过同样重要。随着投票的临近，国家安全局必须尽快建立针对上述四国的情报收集能力。

讽刺的是，国家安全局还必须走一通“审批流程”来完成这一阴暗勾当。

由于美国《涉外情报监视法》对国家安全局在美国国内的活动做出了一些限制，为此，国家安全局的律师们争分夺秒去获得基于该法案的法律授权，寻求将其监视活动扩大至上述四国驻华盛顿的使馆以及驻纽约的联合国使团。

由于时间紧迫，国家安全局的法律团队在5月22日和23日周末两天加班加点，24日，时任国家安全局局长基思·亚历山大签署了扩大监视活动的授权，时任国防部长罗伯特·盖茨和司法部方面也随即予以批复。两天后，美国外国情报监控法院同意了国家安全局的要求，走完这一流程速度之快创下纪录。

随着法律授权的到位，国家安全局彻底放开手脚。国家安全局与其密切伙伴美国电话电报公司（AT&T）展开合作，后者长期向国家安全局提供经由该公司网络传输的数据。位于纽约的联合国总部正是AT&T的客户，利用AT&T提供的联合国内部通信信息，国家安全局将安理会重要成员国内部讨论的观点立场提供给赖斯等人以供参考。

2010年6月9日，联合国安理会就有关伊核问题决议投票，前排右一是美国常驻联合国代表苏珊·赖斯。

这一系列操作奏效了。最终安理会以12票赞成通过了第1929号决议。在一份后来被斯诺登泄露的文件中，赖斯表示，国家安全局的情报工作“帮助我了解其他（国家代表）何时在说实话……揭示了他们对于制裁的真正立场……使我们在谈判中占据优势……并提供了各国‘底线’的信息”。

(责编：贾文婷、徐祥丽)