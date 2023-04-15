【环球时报-环球网报道 赴海南特派记者 赵觉珵 谢隽】随着新冠疫情退去，“开放”成为中国经济在2023年的关键词之一。今年又值“一带一路”倡议提出10周年与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效，中国进一步扩大对外开放释放出的巨大发展潜力备受期待，这也体现在正于海南举行的第三届中国国际消费品博览会上。此次展会期间，来自国内外的商界人士对《环球时报》记者表示，“一带一路”倡议持续高质量推进、RCEP红利逐渐显现、海南自贸港建设不断加速，这些都展现出中国扩大开放的决心，也为正在复苏中的全球经济注入新动力。

本月10日开幕的消博会是中国疫情防控平稳转段后举办的首场重大国际性展会。分析人士认为，这一展会本身就是中国向世界发出的有力信号：中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。广州韩国贸易馆馆长金柱澈对《环球时报》记者表示，当前全球经济最重要的活力来自于后疫情时代的中国，全球企业最期待的也是中国扩大开放叠加调整防疫政策所释放的市场机遇。

本届消博会吸引了来自60多个国家和地区的超过3100个消费精品品牌参展，参展国别数、品牌数和采购商数等指标均有提升。其中，日本、韩国、泰国、越南等RCEP国家以国家展团形式参展，马来西亚、印度尼西亚、新加坡、乌拉圭等“一带一路”沿线国家企业也有广泛参与。

泰国天丝集团首席执行官许馨雄对《环球时报》记者表示，RCEP生效已超一年，更多开放红利不断释放，海南独特的区位优势和政策优势越来越明显，自贸港与RCEP形成叠加联动效应。因此，天丝集团更加期待RCEP促进海南自贸港建设带来的新机遇。

中国商务部12日宣布，已于2022年1月1日生效的RCEP将于6月2日对菲律宾正式生效。届时，RCEP将对15个成员国全面生效，全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段。

在已经生效的一年多时间内，RCEP对区域内经贸合作的影响已经得到显现。今年一季度，中国对RCEP其他14个成员国合计进出口3.08万亿元人民币，同比增长7.3%，占同期中国外贸总值的31.2%，比重较去年同期提升0.8个百分点。

新加坡企业傲胜（OSIM）北亚区品牌管理营销副总经理林晓慧告诉《环球时报》记者，OSIM正计划充分利用RCEP和海南自贸港的开放红利，深化OSIM在华的贸易合作，并充分利用RCEP政策红利，动态调整产业链和供应链。

林晓慧说，RCEP的生效建成了一座连接国内国际双循环的大桥，能够为各方带来长远的市场机遇。协定成员将总体实现90%以上税目的零关税，有利于区域内商品、技术、服务、资本、人员的便捷流动，有效促进国际贸易投资，提升区域内国家经贸合作的紧密度，提高区域经济一体化水平。与此同时，RCEP的生效有力地推动了中国高水平对外开放，促进全球开放合作与维护多边贸易体制，期待能够为国家经贸合作创造更多发展机遇，并为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。

“无论是RCEP，还是‘一带一路’，都受到集团最高层的重视和认可”，泰国正大集团农牧食品企业中国区副董事长叶剑对《环球时报》记者表示，“我们一直认为，整个世界需要更进一步的互联互通。”据悉，正大集团正在参与泰国东部经济走廊的建设，而中泰两国也在加强共建“一带一路”和“泰国东部经济走廊战略”对接。

除面向东盟国家外，“一带一路”的影响也在向欧洲扩展。亮相第三届消博会的德铁信可是最早参与中欧班列的德国企业之一，该公司大中华区首席执行官夏梁华对《环球时报》记者表示，中欧班列经过十几年的发展，为中欧乃至全球贸易的物流运输提供了高效率的运作方式以及运营体系，同时还倡导低碳环保的运输理念，使得中欧之间的供应链更加可靠、更加绿色。

目前，德铁信可通过中欧班列，每周提供约10个班次的出口服务以及5个班次的进口服务，每周货量多达约400个标准箱，所运货品覆盖了电子产品、工业设备、医疗机械、奢侈品、日用品、汽配以及整车等。

夏梁华评论称，“一带一路”倡议提出10年来，为德铁信可所在的物流行业带来了持续利好。首先，“一带一路”倡议有力地促进了各国的经贸合作，带动了跨境贸易和物流需求的稳步增长；与此同时，“一带一路”倡议还有利于一系列跨国家、跨地区的交通运输基础设施项目的加速落地，为跨境物流业务的发展提供了更好的环境和基础。

夏梁华表示，未来德铁信可希望继续深耕中欧班列业务的运营及发展，争取在不久的将来把中欧班列升级为亚欧班列，真正打造出联通欧亚大陆的陆上运输体系。此外，德铁信可还积极布局海南，希望抓住海南自贸港建设及封关的发展机遇，在“一带一路”倡议的背景下携手更多中外企业，共同分享互利共赢的硕果。

(责编：贾文婷、徐祥丽)