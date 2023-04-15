新华社墨西哥城4月13日电 墨西哥国际发展合作署署长卡里略13日表示，墨方重视中国的国际地位和全球影响，愿同中国在多领域加强交流对话。

当天，中国国家国际发展合作署署长罗照辉在墨西哥城会见卡里略。卡里略积极评价墨中全面战略伙伴关系，表示愿在农业、教育、粮食安全、气候变化等领域加强交流对话。

罗照辉表示，当前世界进入新的动荡变革期。习近平主席提出构建人类命运共同体、高质量共建“一带一路”、全球发展倡议等新理念新思想，为实现世界发展稳定提供了中国方案。共同发展需要各国共同行动。中墨同为发展中大国和新兴经济体，在很多国际和地区问题上有相同或相近立场，有能力、有责任加强国际发展合作，开展政策对话，深化务实合作。

双方认为，在全球发展倡议框架下，中墨开展国际发展合作前景广阔。双方重点就在墨西哥城建立菌草技术示范中心达成一致，就选址、合作方式等深入讨论，一致认为菌草作为中国“小而美”援外新品牌首次落地墨西哥，并以此向拉美地区辐射很有意义。双方并签署了《中墨两国政府关于菌草技术、可再生能源规划与建设研修项目立项换文》。

中国驻墨西哥大使张润等参加。

(责编：贾文婷、徐祥丽)