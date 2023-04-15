本报记者 龚 鸣 俞懿春

4月12日，中国外交部发布《关于阿富汗问题的中国立场》文件，涵盖坚持“三个尊重”“三个从不”，支持阿富汗温和稳健施政、和平重建、坚决有力打恐，呼吁加强反恐双多边合作，合作打击踞阿“三股势力”，敦促美国切实对阿富汗履约担责，反对域外势力干预渗透阿富汗，增进涉阿富汗问题国际地区协调，协助解决阿富汗人道和难民问题，支持阿富汗禁毒等11个方面。接受本报记者采访的专家学者认为，中国始终倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对复杂交织的安全挑战，以政治方式推动解决阿富汗等国际地区热点问题，本次文件的发布有利于国际社会进一步加强协调合作，帮助阿富汗早日走上稳定发展道路，携手实现地区持久安全与繁荣进步。

中国现代国际关系研究院南亚研究所所长胡仕胜表示，该文件全面系统阐释中方关于阿富汗问题的政策主张，为国际社会推动阿富汗问题政治解决指明了合作方向。文件体现了共同、综合、合作、可持续的安全观。

北京大学南亚研究中心常务副主任王旭表示，中方从全球、地区、双多边合作维度，提出“支持阿富汗和平重建”“合作打击踞阿‘三股势力’”“协助解决阿富汗人道和难民问题”等，阐明了推动阿富汗问题政治解决的中国主张。王旭认为，中国作为阿富汗重要邻国，一贯坚持“三个尊重”“三个从不”，与地区国家加强协调合作，携手推动阿富汗问题妥善解决，致力于地区普遍安全和共同发展。相信中方发布的立场文件会得到包括阿富汗在内的地区国家和人民的支持。

兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪表示，中国近期一系列文件的发布有利于更好促进团结、凝聚共识以及与相关国家协调立场。中方一系列倡议和主张将对阿富汗以及地区实现和平稳定、发展繁荣发挥建设性作用。“中方主张既考虑到阿富汗的历史、国情和现实，也考虑到地区国家和国际社会的关切。”朱永彪以“松子空中走廊”开辟为例表示，中国一直以来积极推动阿富汗局势向好发展，展现了作为友好近邻和负责任大国的担当。

中国现代国际关系研究院南亚研究所副所长王世达表示，中国一贯支持并积极参与阿富汗和平重建，始终坚持“阿人主导、阿人所有”原则，并为阿富汗重建发展提供力所能及帮助。去年3月，第三次阿富汗邻国外长会通过《阿富汗邻国关于支持阿富汗经济重建及务实合作的屯溪倡议》，受到国际社会广泛赞誉。“这些例子充分证明，中方在支持阿富汗实现和平重建、经济发展和安全稳定等领域发挥着积极作用。”

“文件强调‘新形势下，阿富汗应成为各方合作的平台，而不是地缘博弈的场所’，这是一个重要方向。”清华大学国际关系研究院副院长李莉表示，阿富汗正处在由乱及治的关键时期，加强地区协调合作，推动阿富汗融入地区互联互通及经济一体化进程至关重要。中国始终以实际行动帮助阿富汗缓解经济民生困难，密集开展涉阿富汗多边协调，特别是连续推动召开4次阿富汗邻国外长会等，为阿富汗局势向好发展注入动力。李莉认为，中国与阿富汗邻国各方加快落实《屯溪倡议》，将有力支持阿富汗克服困难和挑战，实现稳定发展。

《 人民日报 》（ 2023年04月15日 03 版）

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