2023年4月13日，第四次阿富汗邻国外长会在乌兹别克斯坦共和国撒马尔罕举行。中国、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦外长和高级别官员出席会议。声明要点如下：

各方重申，阿富汗应成为一个和平、统一、主权独立的国家，免受恐怖主义和毒品威胁。注意到阿富汗构建广泛包容治理体系的重要性，强调国际社会有必要同阿保持对话和沟通，要求阿富汗当局尊重包括所有族裔、妇女和儿童在内的基本人权。

各方注意到阿富汗涉恐安全形势依然严峻，指出包括“伊斯兰国”“东伊运”“巴基斯坦塔利班”在内的踞阿恐怖组织持续对本地区和全球安全造成严峻威胁，一致认为应加强阿邻国间反恐安全合作，建立反恐统一战线。

各方指出地区和国际协同努力对确保地区安定有重要意义，强调既有地区机制如阿富汗安全与经济发展塔什干国际会议、“莫斯科模式”磋商等的积极贡献。重申早日启动阿邻国协调合作机制框架下政治外交、经济人道、安全稳定三个工作组会议。

各方高度关切阿富汗严峻的人道和经济形势，表示将继续为阿经济重建提供支持，呼吁国际社会加大向阿人民提供紧急人道援助。反对把人道援助政治化。

各方认为，邻国实施重大国际能源、基础设施等项目有助于阿富汗社会经济发展、融入世界经济。敦促对阿当前困局负主要责任的国家切实履行对阿经济重建和未来发展的承诺。

（新华社乌兹别克斯坦撒马尔罕4月14日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月15日 03 版）

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