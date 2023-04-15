一、应中华人民共和国主席习近平邀请，巴西联邦共和国总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦于2023年4月12日至15日对中国进行国事访问。

访问期间，两国元首在热烈友好的气氛中举行会谈，就中巴关系、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题交换意见，达成广泛共识。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同卢拉总统会见。

二、巴方热烈祝贺中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第一次会议和中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第一次会议召开，习近平主席再次当选国家主席、中央军委主席。中方热烈祝贺卢拉第三次出任巴西联邦共和国总统。

三、双方回顾并积极评价两国建交以来伙伴关系发展取得的成果，认为应以今年中巴建立战略伙伴关系30周年及2024年两国建交50周年为契机，继续推动两国政府间互访和各部门对话交流，增进政治互信，巩固双边关系政治基础，共同深化以开放包容、合作共赢为特征的中巴全面战略伙伴关系，深化在减贫、社会发展和科技创新等领域合作，拓展在环保、应对气候变化、低碳经济和数字经济等新领域合作。

四、双方认为，当前国际局势风云变幻，双方需继续努力，推动和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。双方重申维护国际法，包括作为其不可或缺基石的《联合国宪章》宗旨和原则，维护联合国在国际体系中的核心作用。重申推进国际关系民主化和践行多边主义的承诺。

五、巴方重申坚定奉行一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。巴方重申领土完整原则，支持两岸关系和平发展。中方对此表示高度赞赏。

六、双方重申支持联合国权威，以及联合国在维护国际和平与安全、促进发展方面的核心作用。认为有必要对联合国及安理会进行改革，使之更具代表性和民主性，推动安理会进行必要和适当的改革，以使发展中国家发挥更大作用。中方高度重视巴西在地区和国际事务中的影响和作用，理解并支持巴西在联合国发挥更大作用的愿望。

七、双方积极评价两国在国际组织和多边机制中的对话和协调，并将继续加强在联合国、世贸组织、国际货币基金组织、世界银行等多边组织及二十国集团、金砖国家、“基础四国”等多边机制下交流。中方支持巴方在2025年担任金砖国家轮值主席国。双方将持续深化金砖框架下各领域合作，双方支持金砖国家成员国就金砖国家扩员进程进行积极讨论，强调在基于广泛协商和共识基础上，明确扩员进程的指导原则、规则、标准和程序的必要性。

八、双方同意持续深化在二十国集团框架下的有益合作。中方支持巴方自2023年12月1日起担任二十国集团主席国，以此为契机加强发展中国家在二十国集团框架下的优先事项。双方一致认为，二十国集团是就经贸、金融和发展问题进行对话与合作的主要机制平台，双方将共同致力于促进二十国集团在实现可持续发展目标方面发挥更大作用。

九、双方一致认为对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，一切有利于和平解决危机的努力都应得到鼓励和支持。巴方积极看待中方有关提议，认为提议为寻求和平解决危机提供了有益思路。中方积极看待巴方为推动实现和平所作努力。中巴双方呼吁更多国家为推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用。双方决定就此保持沟通。

十、气候变化带来的影响不容忽视，双方决定加强在环保、应对气候变化和生物多样性丧失、推动可持续发展和加快向低碳经济过渡等领域合作。

鉴此，双方决定在中国—巴西高层协调与合作委员会框架下成立环境和气候变化分委会。

双方承诺就气候变化、环境问题在“基础四国”、金砖国家等机制内继续开展双边对话并协调立场。

十一、巴方祝贺中方在担任《生物多样性公约》第十五次缔约方大会主席国期间，通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，通过制定雄心勃勃、平衡且务实的框架，遏制和扭转生物多样性的丧失。双方承诺加强合作以落实“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，并就发展中国家主要关切扩大协作，包括为生物多样性提供资金、开展科技合作及技术转让。双方将根据《联合国防治荒漠化公约》寻求共同应对荒漠化、土地退化及干旱问题。

中方祝贺巴西亚马孙地区贝伦市参与申办2025年《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会。中方支持巴西申办。

十二、双方承诺将认真落实中国—巴西高层协调与合作委员会第六次会议通过的《2022年至2031年中巴战略规划》和《2022年至2026年中巴执行计划》，决定优化中巴高委会架构，并于今年举行第四次外长级全面战略对话。

十三、双方强调中国—巴西高层协调与合作委员会对于指导和协调双边各领域合作方面的重要作用。双方同意在高委会框架内继续促进相互投资，在符合两国各自利益和法律的基础上，探索新的经济互补领域和合作机遇。双方愿意探讨南美一体化等巴西发展政策和投资计划，同“一带一路”倡议等中国发展政策和国际倡议进行对接。

十四、巴方欢迎中方为加速落实联合国2030年可持续发展议程提出的全球发展倡议。双方将共同努力，寻求推动全球发展更加繁荣、可持续和平衡，不让任何一个国家掉队。

十五、双方一致认为各国前途命运紧密相连，不同文明应包容互存、交流共鉴。巴方关注中方提出的全球文明倡议。双方忆及联合国文明联盟全球论坛的重要性，2010年第三届论坛在巴西举办。

十六、双方强调，文化、旅游、教育、体育等领域合作，对增进两国社会相互了解具有积极作用。双方将共同努力加强文化交流。双方决定推进落实两国合作制作电视片和合作制作电影有关协议，以促进视听作品制作领域交流，密切中巴社会和文化联系。重申愿推动两国科研、教育机构和留学生交流，进一步推动在巴中文教学和在华开展巴西葡萄牙语教学，促进中国学生更多赴巴西开展学术交流，便利两国对对方国家现行的学位认证机制的了解。

十七、双方积极肯定双边贸易良好势头。双方赞成继续扩大贸易往来，积极促进贸易多样化，推动贸易便利化，促进服务贸易及农产品贸易，提高产业链供应链韧性。双方肯定两国在海关及检验检疫领域的良好合作，并承诺为双边贸易涵盖更多更具竞争力、高附加值产品创造便利条件。

十八、双方肯定在农业及农产品贸易方面的合作具有战略意义，对双方主管部门在卫生和植物卫生及食品安全等领域达成的共识表示满意，承诺将在这些领域加强对话，以坚定推动两国粮食、农产品贸易的安全顺畅发展。

双方高度赞赏完成关于巴西输华陆生动物蛋白饲料检疫和卫生要求议定书的磋商及签署工作，并承诺积极推进巴西碧根果、芝麻、高粱、大米输华议定书磋商。除此之外，双方制订了动物源性产品电子证书合作工作计划。双方承诺将继续进行植物检疫电子证书工作计划磋商。

巴方确保推荐注册的肉类企业符合要求，中方将按程序批准符合要求的企业在华注册。

双方同意开展禽流感防控技术合作，包括探讨禽流感无疫国要求。中方愿同巴方就禽流感疫情防控加强交流，巴方承诺将加强防控措施，确保本国禽流感无疫状态。

中方愿加快对巴方口蹄疫无疫区的风险评估进程，巴方承诺尽快邀请中方专家赴巴开展实地评估，双方共同推动相关评估认可工作。

双方赞赏两国主管部门在恢复巴西牛肉输华问题上的努力与合作。此前，因巴西发现一例非典型疯牛病病例，根据现行的巴西牛肉输华议定书，巴方暂停对华牛肉出口。

十九、双方愿推动两国科研机构和企业加强农业科技、创新和研发等领域合作，重申扩大在可持续低碳农业、数字农业、土壤保护技术、水资源、农业灌溉的基础设施和动力来源、农业生物技术（包括便利基因材料交流、获得研发支持等）、种子、农业生产资料以及投资等领域的合作意愿。

二十、双方将加强渔业和水产养殖领域的交流，一致认为两国在鱼类贸易及其他渔业产品贸易上有巨大发展潜力。

二十一、双方同意积极鼓励两国企业到对方国家开展投资，特别是在基础设施、能源转型、物流、能源、矿业、农业、工业以及高科技领域。双方祝贺签署《关于促进产业投资与合作的谅解备忘录》。

二十二、双方一致认为两国在包括铁路在内的交通基础设施领域的投资与合作潜力巨大，认可经济和社会的可持续发展取决于高效的交通基础设施。双方愿深化港口领域的投资与合作，特别是发展基础设施和改善港口运营。

二十三、双方认可在航空领域开展战略交流的重要性，一致认为，应共同努力加强在中巴高委会项下航空领域的对话，并在该领域广泛开展产业合作。双方欢迎巴西航空工业公司与中方有关航空公司开展合作。

二十四、双方强调两国在数字经济领域的共识与互补性，赞赏《关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》的签署，打造数字经济伙伴关系；落实双方业已签署的《关于推动可持续发展领域投资合作的谅解备忘录》，打造可持续发展伙伴关系。

二十五、双方一致认为，电子商务在促进贸易发展方面潜力巨大，同意继续落实双边电子商务合作谅解备忘录，在电子商务合作机制下开展务实合作，继续加强政策沟通，鼓励企业对接和地方合作，开展能力建设，分享发展模式和经验，共同推进中巴数字创新发展。

二十六、巴方重申邀请中方投资者扩大在巴投资，特别是参与“投资伙伴计划”，该计划是世界上最大的包括环境领域在内的基础设施一揽子特许经营项目计划之一。

二十七、双方对两国财政部签署合作谅解备忘录表示满意。双方同意深化经济财金领域对话，加强本币贸易，推动可持续融资领域合作，深化财金智库交流，促进会计审计监管交流，分享监管政策和经验，继续为各自企业依照当地法规投资兴业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境，推动两国投资合作高质量发展。

双方同意就推动中巴扩大产能合作基金在促进双边投资合作方面有效发挥作用加强对话。

二十八、双方赞赏中巴在财金领域特别是新开发银行与亚洲基础设施投资银行框架下合作取得的进展。双方愿共同建设有关机构，促进两国及全球的共同发展。双方重申对新开行的支持，支持新开行以循序渐进、地域平衡的方式吸纳新成员，并提高机构治理水平。双方强调两国在提升新兴市场和发展中国家在全球经济治理中的影响力和话语权方面发挥的作用。双方欢迎巴西前总统迪尔玛·罗塞夫担任新开行行长。

二十九、双方强调以公平公正方式在本国和国际上进行能源转型和减排的重要性，这需要考虑到各国国情特点、能源需求的增加和保障能源安全的必要性。双方同意在有关领域进一步开展双边对话，深化各自公共政策信息交流，以更好推动清洁能源使用，促进实现各自能源矩阵脱碳的技术研发。

三十、双方重申愿共同努力在可再生能源、能源转型和能效领域，特别是生物能源、氢能源、可持续航空燃料等方面开展合作，促进双方开展能源转型领域的相互投资和研发、创新合作。

三十一、双方认可科技创新对于两国经济发展与经济竞争力的战略作用。双方指出，双边合作是实现上述目标的关键方式。鉴此，双方决定密切电子商务、低碳经济、数字经济和信息通信技术等领域合作。双方同意鼓励两国创业生态系统进行互动，建立联合研究、开发和创新中心，并合作开展有关项目。

三十二、双方认为，两国在信息通信技术领域的合作与投资潜力巨大，高度赞赏两国签署该领域谅解备忘录。一致同意进一步密切两国公私领域参与者联系，创建机制促进两国企业建立合资企业和技术伙伴关系。表达进一步促进相互投资多元化的意愿，例如中国企业宣布在巴西进行通信领域和电子产品的技术研发。

三十三、双方忆及1988年创立的中巴地球资源卫星项目取得的成就，重申愿强化和拓展两国在和平利用外层空间方面的合作，并强调合作中应共同推动新技术研发、开展包含技术转移要素的项目。双方高度赞赏《关于合作研制地球资源卫星06星的补充议定书》和《2023—2032年中国国家航天局与巴西航天局航天合作计划》的签署，同意加快推进中巴地球资源卫星06星的研制和中巴航天合作大纲有关项目的实施，深化中巴地球资源卫星05星的方案论证，拓展月球与深空探测等领域合作。双方同样支持目前正在巴西进行建设的用于研究暗物质的BINGO射电望远镜项目。双方还强调金砖国家遥感卫星星座的重要性，认为这是南南合作的典范，有利于所有参与方。双方强调，包括深空探测在内的和平利用外空活动应以国际法为基础，且应有利于促进国际合作。

三十四、双方忆及，巴西是少数拥有第四代同步辐射光源技术的国家之一，中国也正通过推进第四代同步辐射光源建设，以共同发展新一代光源技术。双方欢迎巴西科技创新部全国能源材料研究中心和中国科学院高能物理研究所开展合作，以促进巴西天狼星同步辐射光源和中国高能同步辐射光源协作。

三十五、双方同意在便利两国人员往来、扩大旅游交流方面加大努力。考虑到促进两国双向旅游系《2022年至2026年中巴执行计划》制定的目标之一，双方愿推动两国旅游合作谅解备忘录的签署。巴方赞赏中方将巴西列入恢复出境团队旅游国家名单。

三十六、作为体育大国，双方愿推动体育合作谅解备忘录的签署，旨在鼓励各类体育项目、体育医学与科学的交流。

三十七、在全球面临粮食不安全的人口数量再次上升的背景下，双方忆及两国在抗击饥饿与贫困、采取措施保障低收入群体享有健康食品等方面的成功经验。双方致力于在全球范围内消除饥饿与贫困，认可“联合国家庭农业十年（2019—2028）”倡议，认为社会政策和家庭农业政策在抗击贫困和营养不良方面发挥关键作用。鉴此，双方同意通过技术合作、合理使用机械、在小农户应用可再生能源等方式密切合作，制订共同工作计划，探讨与抗击饥饿和贫困、农村发展相关的议题，包括改善收入转移的政策合作与经验交流、经济社会包容性、粮食可持续生产等。

三十八、考虑到将农村发展计划和抗击饥饿计划统筹关联起来的重要性，中国农业农村部与巴西社会发展和援助、家庭和抗击饥饿部、巴西农村发展与家庭农业部共同签署了谅解备忘录，旨在深化社会和农村发展领域合作，共同抗击饥饿和贫困。

三十九、双方承诺将密切卫生领域合作以降低流行病风险。为此，双方就中国担任上届金砖轮值主席国期间宣布的流行病预警系统和金砖国家疫苗研发中心等倡议表示欢迎。双方还承诺将在疫苗和药物生产以及提早防治有流行潜力的疾病等领域推动双边科学交流。

四十、双方欢迎在应对新冠疫情期间建立的双边合作。中国疫苗在巴西抗击新冠疫情中发挥了重要作用，为数百万巴西民众的生命得到拯救作出了贡献。同时，巴西社会对疫苗进行了严格和创新的测试，为证明中国疫苗的安全性和有效性作出了贡献。

四十一、双方同意扩大城市建设领域合作，愿推动《关于加强城市建设领域合作的谅解备忘录》的签署。

四十二、双方决定发起两国负责国际发展合作和人道主义合作的部门间对话，以扩大相互了解和良好实践交流，分享应优先考虑的议题和地域等信息，以及探讨在涉及发展合作的多边论坛中协调立场的可能性。双方同意共同开展三方合作。

四十三、双方一致同意深化两国立法机构及下设各专门委员会、友好小组之间交流，进一步发挥好中巴立法机构定期交流机制作用。巴方宣布，巴西国会近期成立巴中议员阵线和巴西—金砖国家议员阵线。

四十四、双方将加强两国地方交流合作，中方愿继续为巴西驻成都总领事馆建馆和履职提供便利，扩大中国中西部地区同巴西交往。巴方强调，巴西驻成都总领事馆一经开馆并运行，将促进以科技领域为重点的双边合作。

四十五、双方同意同其他拉美和加勒比伙伴一道，加强在中国—拉美和加勒比国家共同体论坛框架内合作，共同推动落实《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022—2024）》以收获具体成果，为2024年中拉论坛成立10周年时召开论坛峰会创造条件，共同推动平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系深入发展。中方愿深化同南方共同市场合作。

四十六、双方一致认为，应继续维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，重申支持基于多边规则的国际贸易，支持透明、非歧视、开放、包容等原则。强调恢复世贸组织争端解决机制的重要性，同意推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

四十七、双方认为，两国企业间开展对话对促进两国经贸关系发展具有重要意义，鼓励两国企业建立新的伙伴关系。双方祝贺2023年3月29日举行的中国—巴西商业研讨会取得成功。

四十八、访问期间，双方签署并达成了一系列协议和谅解备忘录，涵盖减贫、抗击饥饿、粮食安全、科技创新、航天、信息通信、投资、海关检验检疫、财金、数字经济、贸易便利化、电视制作、媒体等合作领域。

四十九、双方认为，卢拉总统此访取得圆满成功，在两国关系史上具有重要意义。卢拉总统感谢习近平主席以及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待，并邀请习近平主席在2024年方便的时候对巴西进行国事访问，庆祝两国建交50周年，习近平主席对此表示感谢，双方将通过外交渠道就此进行沟通。

（新华社北京4月14日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月15日 02 版）

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