史欣怡

近期，美欧银行业出现一系列动荡。联合国非洲经济委员会技术、气变和资源管理处主任让—保罗·亚当日前指出，美欧银行业危机表面上看远离非洲这个新兴市场，但事实上将对非洲经济产生非常严重的影响，可能让本就陷入多重危机的非洲雪上加霜。

多重危机

非洲开发银行集团1月发布的《2023非洲宏观经济表现和展望报告》显示，受气候变化、新冠疫情、俄乌冲突等因素叠加影响，非洲多国面临食品和燃料价格飙升、全球融资环境收紧、援助和债务依赖持续升温等风险。非洲平均经济增长预期从2021年的4.8%放缓至2022年的3.8%。

此外，受美联储大幅加息的影响，非洲国家普遍面临高通胀压力。例如，去年12月，加纳通货膨胀率攀升至54.1%，达到近22年来的最高水平。今年1月，尼日利亚通货膨胀率从前一个月的21.34%涨至21.82%，为2005年9月以来的最高水平。经济学人智库发布报告指出，今年，一系列内外部冲击将威胁非洲经济增长前景。

在此背景下，外界普遍担忧，3月美国硅谷银行、签名银行、瑞士信贷银行等接连“爆雷”，其负面影响将波及经济基本面较为脆弱的非洲。

雪上加霜

英国伦敦政治经济学院欧洲研究所教授伊恩·贝格日前表示，过去一年多来，美联储和欧洲央行持续加息是导致近期美欧银行业动荡的重要原因。然而，3月以来，美联储和欧洲央行并未因为银行“爆雷”而停下加息脚步，这让非洲国家苦不堪言。

澳大利亚“对话”网站刊文称，非洲国家应对强势美元的政策选择很有限。受美元加息与欧洲高利率政策影响，非洲多国央行选择提高利率，以遏制通胀。而政策利率持续调高将增加非洲国家政府的偿债负担，挤压经济产出，导致一些非洲国家经济陷入衰退。

中国非洲研究院经济研究室主任杨宝荣分析称，美元升值会导致长期以美元作为主要投资或国际结算货币的非洲国家面临本币贬值以及外汇流出等问题，进而影响非洲国家的财政状况及国际贸易。

让—保罗·亚当指出，未来全球可能看到此轮美欧银行业危机导致银行收紧放贷条件，被认为投资风险偏高的非洲市场将因此面临投资偏少的局面，非洲融资难度进一步加大。

“在美欧银行业动荡的背景下，欧洲国家对于主权融资的审核标准和债务融资的监管可能会更加严格。而在非洲发行债务、寻求资金援助等方面，欧洲国家长期以来扮演着重要角色。目前，美欧忙于自救，在全球金融系统缺乏足够流动性的情况下，非洲外部经济环境将进一步恶化。”杨宝荣说。

及时援助

非洲开发银行在《2023非洲宏观经济表现和展望报告》中呼吁，通胀严重的非洲国家要采取及时而积极的货币紧缩政策，并与财政政策协调，进一步增强缓解通胀压力的杠杆。

专家认为，面对美欧银行业危机带来的外溢影响，非洲国家将继续利用国际合作机制，向双边、多边债权方寻求合作，以解决发展困境。

让—保罗·亚当指出，当下发达国家聚焦欧洲的冲突，认为目前增加对可持续发展的投资有困难。但是，如果不加大对可持续发展的投资，非洲将面临更多冲突，给非洲大陆稳定带来负面影响。联合国非经委等呼吁要给予非洲更多援助，同时非洲国家需要尽快优化投资环境以吸引资本进入。

杨宝荣指出，目前可以成为世界经济增长引擎的国家不多，对发达国家单边主导的经济调整无法形成制衡。非洲大陆具备成为全球经济增长重要引擎之一的潜力。国际社会也应及时向非洲伸出援手，帮助非洲走上更具韧性、更可持续的发展道路。

(责编：卫嘉、袁勃)