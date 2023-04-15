□ 张 健

4月3日，芬兰正式加入北约，成为其第31个成员国，西方特别是英美政界和媒体普遍宣称，这是俄罗斯的“战略失败”，认为“芬兰将更安全，北约将更强大”。事实上，从北约与俄罗斯将长期对峙和对抗的前景看，芬兰加入北约既不会让芬兰更安全，也不会让欧洲更安全，反而凸显了俄乌冲突后的欧洲悲剧。

俄乌冲突爆发以来，欧洲已经发生多重深刻变化。

一是安全环境巨变。欧洲向乌克兰提供主战坦克等重型武器和大量装备，事实上已经与俄罗斯这样一个军事大国和核大国处于“交战状态”。这本身就极端危险。与美国不同，欧洲与俄罗斯是近邻，处于北约与俄罗斯对抗的前沿。芬兰加入北约意味着北约与俄罗斯对抗的进一步升级。这对俄罗斯自然并非好事，但对欧洲就是好事吗？显然不是。

二是能源格局巨变。俄乌冲突爆发前，欧洲接近50%的天然气从俄罗斯进口，约25%的石油也来自俄罗斯。同时，欧洲的制成品大量进入俄罗斯市场。俄欧形成一种高度互补、相互依赖的经济关系，这是欧洲制造业全球竞争力的基础。对欧洲来说，受俄乌冲突影响，失去俄能源特别是天然气供应，意味着能源价格上涨、通胀升高，欧洲在能源上的不安全感和对制造业竞争力下滑的焦虑将随之加剧。

三是经济前景巨变。过去几十年来，欧洲经济占世界经济的比重持续下降。俄乌冲突带来的能源格局变化、地缘政治变化以及俄罗斯市场的丢失将进一步重创欧洲经济增长潜力，欧洲或将经历新一轮去工业化。当前，欧洲数字产业已基本上被美国高科技企业所垄断，如果制造业再流入美国，欧洲的活路在哪里？

四是地缘角色巨变。俄乌冲突凸显欧洲对乌、对俄战略的失败，也凸显欧洲对美国的依附地位，这是对欧洲地缘角色的又一重打击。

面对俄乌冲突带来的巨变，欧洲看似展现了前所未有的团结，实际却暴露出应对变局的失序和无措——

要战争还是要和平？波兰和波罗的海三国主张对俄强硬，将战争进行到底。但德、法等国认识到，从长远看欧洲安全不能完全排斥俄罗斯，担心波兰等国主张的强硬做法可能导致欧洲及北约与俄罗斯的直接冲突。

面对愈演愈烈的生活成本危机，德国大手笔推出2000亿欧元能源补贴措施，招致意大利等国“忌恨”。欧盟委员会应法、意等国要求，提出由各国共同出资，设立欧洲主权基金，但这一提议遭到德国等国的反对。

战略自主还是战略依附？俄乌冲突爆发后，美国及北约的重要性得到强化，芬兰已加入，瑞典也将加入。德国、波兰等国加大购买美国军火的力度。法国等国则仍然怀抱战略自主的梦想，希望欧洲不做美国附庸。

要发展还是要安全？俄乌冲突爆发以来，欧盟国家纷纷宣布将增加军费。但军费来源要么靠更多举债，要么靠减少政府社会项目开支，要么大幅加税，无论如何都将挤占未来发展资源。匈牙利等中东欧国家和一些南欧国家以及德、法两个大国不太担心所谓“俄罗斯威胁”，其发展压力比安全需求更大。然而，这些国家出于“政治正确”等原因被裹挟进欧盟的强硬政策之中。随着国内民生问题日益凸显，这些国家对欧盟过于重视美国以及相关安全政策的不满也在潜滋暗长。

当前，俄乌冲突仍在持续，欧洲面临越来越难以承受的巨大负担，对欧盟未来发展也形成严重制约。事实证明，北约并未让欧洲更安全，只是激化了矛盾，加大了风险，制约了发展。欧洲需要有新思维、新战略和新的欧洲安全构想，如若不然，欧洲将很难走出目前的困境。

（作者系中国现代国际关系研究院院长助理）

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