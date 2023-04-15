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秦刚同德国外长贝尔伯克举行第六轮中德外交与安全战略对话

2023年04月15日00:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月14日电（记者曹嘉玥）4月14日，国务委员兼外长秦刚在北京同德国外长贝尔伯克举行第六轮中德外交与安全战略对话。

　　秦刚说，中德是伙伴不是对手，双方应独立自主发展彼此关系。中方愿同德方开展全方位交流，推进全领域合作。双方要共同筹备好中德政府磋商、高级别人文交流对话机制会议，激活两国70多个对话机制，按下“重启键”和“加速键”。

　　秦刚表示，中德都是具有世界影响的大国。中德应当也完全可以成为全球化的守护者、推进器，应共同反对“脱钩断链”。希望德方以长远眼光、全球视野看待中国对德投资，为中方企业提供公平、开放、非歧视的市场环境。

　　贝尔伯克表示，德方独立自主发展对华关系，期待尽快重启两国各领域交流对话。德方高度重视供应链安全，不赞成“脱钩断链”，主张平等对待彼此企业。希望中方在乌克兰危机上发挥独特影响和作用。

　　秦刚深入阐述了中方立场主张，强调解决乌克兰危机的唯一出路就是劝和促谈。中国始终站在和平一边，将一如既往为推动止战复谈、政治解决发挥建设性作用。

(责编：袁勃、曹昆)

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