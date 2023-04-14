因为台湾地区领导人蔡英文“过境窜美”，美方一些人和机构不断与之配合、搞挑衅，我外交部近日发布了关于对美国哈德逊研究所、里根图书馆及其负责人采取反制措施的决定。

其中包括对上述两家机构和相关四名负责人采取限制我国境内机构与其交易交流、冻结其在我国境内财产、禁止入境等。

对于哈德逊研究所被列入制裁名单，虽然近期的因素是，中国台湾地区领导人蔡英文“过境”窜美，该智库邀请在纽约发表演说，但实际上作为美国保守派思想的“聚集中心”，哈德逊研究所堪称反华政客和学者的大本营。

最典型的例子是2021年，蓬佩奥卸任后即加入哈德逊研究所；同年，臭名昭著的美国“反中智囊”、汉奸余茂春也加入该研究所，并于2022年推动该研究所成立了新的“中国中心”，已被中国制裁的蓬佩奥担任该中心咨询委员会主席。

尤其是汉奸余茂春，在其中发挥的作用可以说是非常恶劣。

补壹刀梳理了近期的材料，发现余茂春在推动反华政策方面至少有三大罪状！

1

余茂春是推动美国“中国行动计划”的幕后黑手，导致大量华裔专家蒙受不白之冤。

2018年，那时特朗普还是白宫的主人，蓬佩奥还主管美国的外交政策，余茂春还是他们的首席对华政策“狗头军师”。

在余茂春不断渲染“中国坏形象”下，美国的对华政策逐渐扭曲，直到这一年的11月，美国司法部在特朗普的授意和蓬佩奥的推动下，启动了 “中国行动计划”（China Initiative），目标是针对所谓的“外国安全和技术威胁”，但拳头却实实在在打在了美国大学和相关学术机构中的华裔专家身上。

很多美国的华裔顶尖专家学者，都遭受到“莫须有”式的陷害。

这一政策思想，事实上就是在余茂春的蛊惑下，由蓬佩奥这样的共和党极端保守派政客推动形成的。

2021年，余茂春在接受反华媒体采访时还在重复他之前的荒谬论调，“中国共产党利用中国留学生喜欢前往美国学习的机会”，渗透、偷窃美国的“知识产权”，而这也成为了“中国行动计划”的理论基础和政策土壤。

甚至，余茂春还得意地声称，如果蓬佩奥当选美国总统，会加强其在国务卿时期的对华政策。余茂春的潜台词是， 自己对蓬佩奥起码在“对华政策”上还保持着强大影响力。

在余茂春的煽动下，“中国行动计划”很快就有了第一个受害者。

美国FBI在2018年开始调查田纳西大学副教授胡安明（Anming Hu），2020年2月胡被捕，当时被指控犯有电信欺诈罪和作出虚假陈述罪，并因此面临长达20年的监禁。他的教职和学术前途都被这一调查摧毁了。

但是，到了2021年，美国田纳西州诺克斯维尔一名联邦法官宣布，田纳西大学前副教授胡安明一案被判处审判无效。因为，整个案件就是一起“麦卡锡式”的政治定罪。

FBI探员库吉姆·萨迪库（Kujtim Sadiku）在庭审中承认了针对胡安明的一系列行径，包括：虚假指控胡安明是“中国间谍”；与胡安明上司见面时，暗示胡安明是中国“特工”；利用虚假信息，将胡安明列入联邦禁飞名单；促使美国海关人员没收胡安明的电脑和电话，在国际研究界散布消息称胡安明是“有害的人”；利用虚假信息，让一队探员监视胡安明和其正在念大学一年级的儿子长达两年；利用虚假信息施压胡安明当美国政府的间谍。

真是令人无法想象，触目惊心！

这还没完，2019年8月21日，堪萨斯大学副教授陶丰突然被捕。而与胡安明一样，2023年1月8日，法官Julie Robinson驳回了美国政府方面对陶丰30个月监禁、10万美元处罚的请求，但他的“虚假陈述”罪名仍然成立，并要接受不超过2年的缓刑期。

2021年4月，华裔女科学家游晓荣（音译）被美国联邦法院裁定共谋盗窃商业机密罪、经济间谍罪和电信欺诈罪等5项罪名成立。

同时期，美国司法部宣布对南伊利诺伊大学华裔数学教授肖明庆（音译）提起诉讼，指控他犯有两项电信欺诈罪和一项虚假陈述罪，由于违反税法被定罪，被判缓刑一年，无需入狱——法官也驳回了检方要求其服刑和缴纳大额罚款的请求。

直到2022年2月23日，美国助理首席检察官马修·奥尔森宣布中止了这个为祸不浅的计划，但以“中国行动计划”之名开启的某些案件目前实质上仍在持续。当年3月，美国耶鲁大学医学院的华人教授林海帆就遭到停职调查，在校方表态全力支持学者的情况下，3个月后得以复职。

2022年12月，付向东因受“中国行动计划”调查困扰，辞去了在美国的大学终身教职，回国加入了西湖大学。

这些华裔专家能手的遭遇还只是“中国行动计划”恶果的冰山一角。据彭博社报道，“中国行动计划”反映了美国针对亚裔族群的种族偏见不断加剧，正是这种偏见导致2019年至2020年针对亚裔美国人的暴力事件增加了71%。

不仅如此，截止到2022年3月，美国司法部要求94个地区司法部门每年至少提出一至两起针对中国的诉讼，迄今已发起2000多项调查，提起至少23起刑事诉讼。

但截至2021年3月底，美国司法部官方网站的“中国行动计划”网页上“与中国相关”的典型案件汇编中，鲜有涉及知识产权和商业窃密，指控的罪名多为欺诈、不实陈述、瞒报税款等。

司法部门对研究人员是否充分披露外国隶属关系，包括资金和与该国机构的合作关系等的关注，很大程度上偏离了其声称的“保护知识产权”的初衷。

据此前《MIT科技评论》的不完全统计数据，截至2021年，“中国行动计划”总共起诉了148人，只有40人或自己认罪或被判有罪，64%的案件在审理中，95人仍面临指控。而在这148人中，88%的被告是华裔或者华人。

另一方面，司法部对个人的起诉屡遭挫折，多起针对学术研究人员的案件被驳回，所谓“涉案者”最终被撤销指控。

目前，“中国行动计划”对科学界已经造成了寒蝉效应，余茂春是罪魁祸首。著名非营利组织“百人会”与亚利桑那大学于2021年10月公布了一项分析美国政府对与中国的国际交流施加的限制如何影响学术界，尤其是如何影响华裔教授和研究人员的联合研究。

在参与调查的2000名科学家中，有一半的华裔科学家表示因为受美国政府监视而感到非常恐惧或焦虑。而在非华裔科学家中，这一比例仅为12%左右，有近三分之一的华裔科学家认为自己的职业生涯因为华裔身份而遭遇挫折。

2

余茂春还积极推动并深度参与美国政府掀起的所谓“新冠病毒溯源”，污蔑新冠病毒为“武汉病毒”，恶毒地想把“新冠病毒泄露”这顶帽子扣在中国头上，妄图在美国甚至世界其他国家掀起反华、排华氛围。

2021年6月，美国国务院前助理国务卿克里斯托弗·福特发表公开信，揭露美国务院军备控制、核查和合规局（AVC）炮制散播“实验室泄漏论”的过程。

这也揭开了一些不为人知的肮脏内幕。

2020年12月至2021年1月初，在时任美国务卿蓬佩奥授意下，当时担任美国务院政策规划办公室余茂春指使分管AVC的助理国务卿帮办托马斯·迪南诺和顾问大卫·阿舍绕过生物科学和生化武器专家评估，持续向美国务院各部门宣扬“新冠病毒系中国政府故意释放的生物武器”等不实论断及谣言。

在福特数次发邮件提醒两人必须组织科学家进行认真评估后，AVC于2021年1月召开专家会议。

果然，参会专家在会议现场指出了相关文件的关键错误。

福特随后给多名国务院高级官员发邮件通报会议情况，指出AVC有关论断存在重大问题。据福特推断，美国务院高层可能因此在当年1月15日发表的“情况说明：武汉病毒所活动”中没有提及“生物武器论”，转而提出“新冠病毒可能源自实验室意外泄漏”的猜测性说法。

实际上，后来拜登政府提出利用情报手段，来搞所谓的“病毒起源调查”，然后借此栽赃中国，最初也是蓬佩奥、余茂春那帮人提出来的。

2020年美国疫情吃紧，以及后期选举压力非常大的时候，特朗普和蓬佩奥等人就信口雌黄，渲染“新冠病毒有可能起源于中国的一个实验室”，还下令美国相关官员就这个问题启动调查。

这成了后来拜登政府提出，“情报部门用90天内搞出一份新冠病毒起源报告”的一个基础。而余茂春在推动特朗普和蓬佩奥用“情报手段”，把新冠病毒硬说是“来自中国”方面，发挥着非常坏的作用。

据《华尔街日报》等媒体透露，在2020年初中国武汉暴发新冠疫情后的头几周，当时海外的疫情还没有起来，而就在这个阶段，身为美国国务院政策规划办公室重要成员的余茂春，就盯上了武汉病毒研究所。

他在武汉病毒研究所的网站上下载了一些网页副本，因为该研究所是中国境内比较稀少的一个高级生物安全实验室，而且曾对冠状病毒进行过大量深入研究。一肚子坏水的余茂春说，他预感“这些资料未来可能会非常重要”。

于是，他向当时自己的顶头上司——国务卿蓬佩奥提到了武汉病毒研究所。余茂春“凭借自己对中国的了解”，觉得这个可以成为抹黑中国的一个重要材料。在听了他一番建议后，蓬佩奥告诉余茂春要把这作为一项优先事项。

仅从这一幕，你就能体会到“汉奸”这个标签放在余茂春身上，真不是冤枉他。

于是，就有了前面提到的2020年余茂春联系当时迪南诺的一幕。据称，余茂春和迪南诺说，蓬佩奥对缺乏有关新冠病毒起源的有效信息表示失望。

这话已经很明显，就是希望美国军方利用手段能够搞些材料。那时候，余茂春、蓬佩奥是奔着“新冠病毒可能是中国研究的生物武器”这个方向努力的。可见，他们那时的“计划”多么邪恶。

在特朗普下台后，蓬佩奥、余茂春和迪南诺都进入了哈德逊研究所。

从这一点，你就能看出，这三个人的关系不一般。

尤其是，余茂春和迪南诺两人还在借哈德逊研究所这个平台，在“病毒溯源”问题上煽风点火，企图完成他们“未竟的事业”。

在2021年8月24日，也就是拜登要求情报部门提交的“新冠病毒起源情报报告”应该交到白宫之前，迪南诺在哈德逊研究所网站发表文章，建议国会关注新冠病毒起源问题。

在共和党控制了美国国会众议院多数优势后，最近一段时间，美国极端反华政客又搞起了新一轮 “新冠病毒溯源”和“实验室泄漏”反华套路，这背后很可能又有余茂春等人怂恿。

而余茂春等人在“病毒溯源”问题给中国泼脏水，带来的直接后果之一是华人及亚裔在美国遭遇歧视和仇恨犯罪的比率直线上升。

一个最典型的代表事件是两年前，也就是2021年3月，美国佐治亚州亚特兰大市发生了一起枪击事件，一名枪手袭击了当地由亚裔经营的两家水疗中心和一家按摩店，造成8人遇害，其中6名遇难者是亚裔女性。

《今日美国报》网站近日刊文称，距这起惨剧发生已经过去两年时间，但亚裔美国人仍在为阻止种族主义仇恨而不断斗争。恐惧仍弥漫在美国亚裔社区，他们继续遭受着暴力、仇恨、偏见，诽谤、袭击和枪击事件依旧折磨着他们。

在过去两年时间里，在美国针对亚裔和太平洋岛民（AAPI）的攻击并没有改善。根据“停止仇恨亚太裔”（Stop AAPI Hate）组织的数据，自2020年3月以来，共记录了美国近1.15万起针对亚太裔的仇恨事件。

另据《华盛顿邮报》网站13日报道，美国联邦调查局（FBI）年度仇恨犯罪报告的补充文件显示，2021年美国仇恨犯罪数量激增，达到了创历史新高的近1.1万起，较前一年上涨了31%。

据悉，美国2021年所报告的最多的仇恨犯罪形式包括恐吓、一般攻击和破坏、伤害和蓄意损坏财产，而反黑人、反亚裔等则是排在前几位的偏见类型。数据显示，反亚裔事件涨幅达到了惊人的167%。

3

余茂春完全就是美国反华战略的“狗头军师”。

在北约激进东扩和渗透亚太地区的问题上，余茂春也竭尽所能贡献着自己的“汉奸之力”。我们都知道，在苏联解体之后，以美国为首的北约组织，一直打着所谓维护和平的幌子，不断向东扩张。

近期芬兰的加入，也彻底地暴露了美国及北约的地缘战略企图。

作为数十年冷战的罪魁祸首之一，北约组织不仅没有在冷战结束后面对现实自行解散，反而伴随着美国历次对外战争，如行尸走肉般苟延残喘，伺机向外拓展。

重返亚太、推行“印太战略”，美国正一步一步把原本太平的太平洋地区引入地缘政治对抗中，北约组织近期拉日韩“入伙”，更是直接把遏制中国作为第一目标。

果不其然，美北约的这档子恶事里，也有余茂春。美国的好战分子，已经通过余茂春，借着反华舆论机器的嘴说出来了。

2022年7月，余茂春接受极端反华媒体采访，称美国应该建立“北大西洋印太公约组织”，直截了当地支持北约东扩至太平洋并直接威胁中国。

余茂春妄称，“现在中国主导的威胁对全球都是有影响的，不仅是在亚太地区。当然亚太地区是非常明显，很多中国周边国家都感觉到威胁。但同时在欧洲，尤其是北约国家，它们也感觉到很大的威胁。现在北约明确提出，中国对欧洲的安全是一种系统性的挑战，是systematic challenge，所以现在北约和美国都在积极地采取措施。”

这个汉奸不仅完全无视美国在全世界扩张，以及在中国周边部署各式各样的军事基地和进攻性武器的事实，还故意无视了美国军机在中国的领空领海附近搞抵近侦察的恶劣行径。为了给北约的扩张行为涂脂抹粉，宣称“这样做完全是因为中国的进攻性”。

在那段满是垃圾的采访中，有个细节值得注意，当提到美国方面仍有专家认为中国不是威胁时。余茂春称，“这种观点是完全错误的，在华府持这种观点的人越来越少，现在只有少数几个人还在说这种话”。

也就是说，在美国国内新麦卡锡主义逐渐抬头的氛围下，在余茂春这个汉奸的鼓噪下，对中国持客观看法的美国学者要么不敢说话，要么就根本说不出话。

现在，美国那些反华政客和智库，每天都在暗戳戳地搞事、妄想着把中国搞垮，让中国也像苏联一样解体。在他们看来，似乎他们的“反华事业”很容易成功。

而现在美国这些政客能有这样愚昧的认知，余茂春们功不可没。余茂春在一次又一次反华舆论机器上的发言，是那些美国政客想复制当年对付苏联的套路——让苏联的“余茂春”们把苏联忽悠解体了，投降了。

但这纯属痴心妄想。

同时，在台湾问题上，余茂春也不断呼应着拜登政府的涉华政策。

今年3月，余茂春以《意志的测试：为什么台湾重要》为题，露出了自己赤裸裸支持“台独”的意图和嘴脸：

美国应支持和鼓励台湾改进自身的训练、储备计划和战备；确保（美国）必要时有在台湾海峡采取行动的军事准备和能力；保证通过《与台湾同一阵线法案》（Stand With Taiwan Act）（对中国）实施毁灭性的经济制裁。

余茂春炒作台海议题，实际意图为自己的政治野心捞取政治资本。

2022年初，余茂春投书台湾的英文报纸《台北时报》，以特朗普政府幕僚的身份大谈“台湾的意义”。

他在文章中一个劲给岛内一些人猛灌迷魂汤，大谈台湾对所谓美国组建的“抗中联盟”的重要意义，将台湾比作冷战时期的西柏林，称“这是一场跨越时空的竞赛，而台湾虽然小，却拥有坚强实力，可以发挥决定性的作用”。

鼓动“台独”，与相关分裂势力互动已经不再遮遮掩掩。

可以说，尽管特朗普下台了，尽管民主党政府欲除特朗普而后快，但是，在对华恶政上，拜登政府和布林肯管辖下的国务院仍然在暴走，实施着没有特朗普的“特朗普主义”。

而余茂春，也更加坐实了“汉奸”这个标签。

来源：补壹刀微信公众号

(责编：徐祥丽、吴成良)