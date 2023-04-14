新华社北京4月14日电（记者冯歆然、邵艺博）应国家主席习近平邀请，加蓬共和国总统阿里·邦戈·翁丁巴将于4月18日至21日对中国进行国事访问。外交部发言人汪文斌14日在例行记者会上应询介绍了邦戈总统访华有关安排。他表示，相信此访将为中加关系全面深入发展注入新动力，推动两国友好合作不断取得新成果。

汪文斌说，加蓬是中部非洲重要国家。中加传统友好，建交近半个世纪以来，在两国几代领导人的共同关心下，中加关系持续巩固发展，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。近年来，两国政治互信不断深化，务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中密切合作。

汪文斌表示，邦戈总统将是习近平主席再次当选国家主席后接待的首位非洲国家元首。访问期间，习近平主席将为邦戈总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。李强总理、赵乐际委员长将分别会见邦戈总统。

“相信邦戈总统此访将为中加关系全面深入发展注入新动力，推动两国友好合作不断取得新成果。”他说。

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