人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人介绍加蓬总统访华安排

2023年04月14日16:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月14日电（记者冯歆然、邵艺博）应国家主席习近平邀请，加蓬共和国总统阿里·邦戈·翁丁巴将于4月18日至21日对中国进行国事访问。外交部发言人汪文斌14日在例行记者会上应询介绍了邦戈总统访华有关安排。他表示，相信此访将为中加关系全面深入发展注入新动力，推动两国友好合作不断取得新成果。

　　汪文斌说，加蓬是中部非洲重要国家。中加传统友好，建交近半个世纪以来，在两国几代领导人的共同关心下，中加关系持续巩固发展，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。近年来，两国政治互信不断深化，务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中密切合作。

　　汪文斌表示，邦戈总统将是习近平主席再次当选国家主席后接待的首位非洲国家元首。访问期间，习近平主席将为邦戈总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。李强总理、赵乐际委员长将分别会见邦戈总统。

　　“相信邦戈总统此访将为中加关系全面深入发展注入新动力，推动两国友好合作不断取得新成果。”他说。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部