新华社里约热内卢4月14日电 专访：消博会彰显中国对自由贸易和共同繁荣的承诺——访巴西商业领袖组织中国区首席执行官卢斯

新华社记者陈威华 王天聪

巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯日前接受新华社记者专访时表示，正在举行的第三届中国国际消费品博览会彰显中国对自由贸易和共同繁荣的承诺。

随着中巴经贸往来日益密切，巴西商业领袖组织中国区应运而生。自2013年成立以来，巴西商业领袖组织中国区已成为促进巴中商业合作的重要平台。

卢斯表示，伴随中国经济社会发展和居民消费升级，中国市场对高品质消费品需求越来越大。不少企业纷纷采取“放眼全球、立足本地”的策略来迎接中国消费市场的变化。

“许多跨国企业不仅向中国市场销售和出口其产品和服务，还在中国进行直接投资，以更好了解中国消费者的需求和思维方式。例如，汽车行业巨头特斯拉在中国投资设厂。”他说。

卢斯表示，中国坚持推进高水平对外开放，以自身新发展为世界提供新机遇。中国举办多个国际性展会，促进和加强了世界各国之间的交流与对话。

他说，这种交流和对话增进了世界对中国市场和商业机会的了解，鼓励和促进更多外资进入中国，不仅利好中国经济高质量发展，同时也有助于稳定全球供应链，促进全球贸易与消费，带动全球经济复苏与发展。

卢斯指出，中国坚持真正的多边主义，坚持合作共赢理念，推动构建人类命运共同体，成为促进各国共同发展和改善全球治理的重要力量。

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