人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

英国正经历“迅速升级”的糖尿病危机

2023年04月14日13:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伦敦4月13日电（记者郭爽）英国糖尿病组织13日发布公报说，英国正经历一场“迅速升级”的糖尿病危机，病例数首次突破500万例。这相当于该国约每14人就有1人患病。

　　公报说，最新统计数据显示，英国目前被确诊的糖尿病患者已增至430万人，另外该组织估算还有约85万人已经罹患糖尿病但未被确诊，这使英国糖尿病病例总数首次超过500万例；确诊病例中，大约90%为2型糖尿病；根据血糖水平，英国超过240万人患2型糖尿病的风险较高；2型糖尿病在40岁以下人群中越来越普遍。

　　公报指出，如果没有正确的护理和支持，糖尿病患者可能面临严重并发症的风险。在英国，糖尿病每周会导致约190例截肢、约770例中风、约590例心脏病发作以及约2300例心力衰竭。

　　英国糖尿病组织首席执行官克里斯·艾斯丘·奥布说：“这些最新数据表明，我们正处于迅速升级的糖尿病危机之中，现在患有2型糖尿病的人数呈螺旋式上升，数百万人处于患这种疾病的高风险中。”

　　该组织呼吁英国政府予以高度重视，在国家和地方卫生系统层面提升糖尿病诊疗的重要性，减少健康不平等，并对糖尿病患病率高的社区采取有针对性的措施。该组织还呼吁政府继续推行消除肥胖泛滥的战略，包括实施限制向儿童投放垃圾食品广告的计划等。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部