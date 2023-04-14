清迈教联高级中学的学生收到中资企业捐赠的文具和食品。清迈教联高级中学供图

人民网曼谷4月13日电 （记者孙广勇）“得到来自中国的文具和食品让我非常高兴，这是宋干节收到的最好礼物。我会好好学习中文，长大后做中泰友谊的使者。”12岁的中学生通猜背着来自中国的书包，兴高采烈地说：“我喜欢读中国历史和地理书籍，很想去中国看一看。”

4月13日，在泰国传统节日泼水节来临之际，在泰中资企业积极履行社会责任，回馈当地社会，向泰国山区华文学校捐赠文具、食物等，帮助孩子们度过一个快乐的泼水节。

此次捐赠活动中，清迈教联高级中学、清莱大同中学等学校都收到了来自中资企业的礼物。清迈教联高级中学位于泰缅边境大谷地村，建于2011年5月，是在泰国教育部注册的合法华校，是第一所在泰国教育制度下与中华文化学习相互交融，取长补短，紧密联系的中文学校，成为国侨办评定的“海外华文教育示范学校”。大同中学位于清莱府满星叠村，该校学生也收到来自中资企业的捐赠。校长对中资企业的善举表示感谢。他说，学校的学生大部分来自贫困家庭，中资企业的礼品对于这些孩子们来说十分重要。

在泰缅绵延500公里的边境线上，有上百所华文学校，成为在泰缅边境地区传承中华文化的重要机构。华文学校一般开设汉语、数学、英语和常识等课程。学生要在泰文的全日制学校完成泰国义务教育的所有课程，并获得泰国教育部门颁发的毕业证书，同时还要自己利用业余时间，完成中文学校的课程，通过严格考试获得中文学校毕业证书。

此前，中资企业还向泰北山区的华文学校捐赠太阳能等设备。学生们说，有了照明设备，教室充满光亮，他们可以安心学习，去实现梦想。2023年4月，为迎接宋干节，在泰中资企业再次开展爱心捐赠活动，企业和个人纷纷为孩子们捐赠食品、学习用品和衣物等礼物。拿着宋干节收到的礼物，学生雅妮萨难掩兴奋地说：“我最喜欢的礼物就是各种文具。”清迈教联高级中学校长王明明说，中资企业捐赠的礼物将有助于学生们开展学习和课外活动，“这些礼物是中国朋友与华文学校、与泰国民众之间友谊的象征”。

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