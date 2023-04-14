人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中资企业助力泰国山区华文学校教育

2023年04月14日13:30 | 来源：人民网-国际频道
小字号

清迈教联高级中学的学生收到中资企业捐赠的文具和食品。清迈教联高级中学供图

人民网曼谷4月13日电 （记者孙广勇）“得到来自中国的文具和食品让我非常高兴，这是宋干节收到的最好礼物。我会好好学习中文，长大后做中泰友谊的使者。”12岁的中学生通猜背着来自中国的书包，兴高采烈地说：“我喜欢读中国历史和地理书籍，很想去中国看一看。”

4月13日，在泰国传统节日泼水节来临之际，在泰中资企业积极履行社会责任，回馈当地社会，向泰国山区华文学校捐赠文具、食物等，帮助孩子们度过一个快乐的泼水节。

此次捐赠活动中，清迈教联高级中学、清莱大同中学等学校都收到了来自中资企业的礼物。清迈教联高级中学位于泰缅边境大谷地村，建于2011年5月，是在泰国教育部注册的合法华校，是第一所在泰国教育制度下与中华文化学习相互交融，取长补短，紧密联系的中文学校，成为国侨办评定的“海外华文教育示范学校”。大同中学位于清莱府满星叠村，该校学生也收到来自中资企业的捐赠。校长对中资企业的善举表示感谢。他说，学校的学生大部分来自贫困家庭，中资企业的礼品对于这些孩子们来说十分重要。

在泰缅绵延500公里的边境线上，有上百所华文学校，成为在泰缅边境地区传承中华文化的重要机构。华文学校一般开设汉语、数学、英语和常识等课程。学生要在泰文的全日制学校完成泰国义务教育的所有课程，并获得泰国教育部门颁发的毕业证书，同时还要自己利用业余时间，完成中文学校的课程，通过严格考试获得中文学校毕业证书。

此前，中资企业还向泰北山区的华文学校捐赠太阳能等设备。学生们说，有了照明设备，教室充满光亮，他们可以安心学习，去实现梦想。2023年4月，为迎接宋干节，在泰中资企业再次开展爱心捐赠活动，企业和个人纷纷为孩子们捐赠食品、学习用品和衣物等礼物。拿着宋干节收到的礼物，学生雅妮萨难掩兴奋地说：“我最喜欢的礼物就是各种文具。”清迈教联高级中学校长王明明说，中资企业捐赠的礼物将有助于学生们开展学习和课外活动，“这些礼物是中国朋友与华文学校、与泰国民众之间友谊的象征”。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部