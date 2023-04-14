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专访：中国是尊重和保护文化遗产的典范——访巴西文化部长梅内塞斯

2023年04月14日10:54 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚4月13日电 专访：中国是尊重和保护文化遗产的典范——访巴西文化部长梅内塞斯

　　新华社记者卞卓丹 陈威华

　　巴西文化部长梅内塞斯日前在巴西利亚接受新华社记者专访时表示，拥有古老文明的中国，是尊重和保护文化遗产的典范。希望进一步加强巴中两国文化交流，深化双边文化合作。

　　曾是巴西知名歌唱家的梅内塞斯对记者说，文化是促进双边关系积极发展的途径。巴西对与中国开展文化交流持开放态度，也非常欢迎中国公民来巴西旅游。“巴西正在对与中国有关的文化活动敞开大门。”她说。

　　梅内塞斯表示，巴西在历史上曾受到原住民和来自非洲、欧洲等不同区域文化的影响和塑造，也留存着一些来自东方的文化遗产。“巴西文化部希望为增进不同文化间的交流搭建桥梁”。她还高度赞赏中国政府为传承和保护有形和无形文化遗产所做的努力。

　　梅内塞斯说，发掘和实现文化的经济潜力是巴西文化部最重要的目标之一。她认为，文化遗产可以通过发展创意产业等方式产生经济价值，要让文化推动经济发展成为巴西的国策。“在一个需要摆脱贫困的国家，对文化的投入和投资有助于经济和社会的解放、转型和变革。”她说。

　　梅内塞斯表示，将寻求进一步扩大和深化巴中两国在文化领域的合作。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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