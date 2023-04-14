中国游客参加“泰国，我们来了”的欢迎活动。泰国国家旅游局供图

人民网曼谷4月13日电 （记者孙广勇）4月12日，泰国国家旅游局在传统节日宋干节举办大型活动，迎接自驾赴泰国旅游的中国游客。活动由泰国国家旅游局昆明办事处联合9家自驾俱乐部和旅行社，推出中泰自驾游经典套餐，以刺激中国旅游市场中的潜在客户群体通过自驾的方式赴泰旅游。

该活动成功吸引了中国各地超过1000名游客，320余辆自驾车分成30多个小组，通过曼昆线从陆路经清莱府清孔口岸、廊开府泰老友谊大桥口岸、黎府塔利口岸、楠府会公口岸入境泰国。自驾游车队在泰国期间的行程由7-18天不等，自驾线路覆盖泰国全域。预计至少为泰国旅游经济创收6000万泰铢。

4月12日晚间，泰国国家旅游局在清迈拉查帕皇家花园为抵泰的中国自驾游车队举办主题为“泰国，我们来了”的欢迎活动。

泰国国家旅游局预计，2023年赴泰旅游的中国游客数量将达到500万人以上。数据显示，截至2023年4月5日，入境泰国的中国游客达到了558789人次，平均单日入境旅客不低于10000人次。

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