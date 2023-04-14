新华社华盛顿4月13日电（记者邓仙来）美国司法部长梅里克·加兰13日说，司法部当天逮捕了一名美国空军国民警卫队成员，此人与近日曝出的美军涉俄乌冲突等机密文件泄露事件有关。

加兰当天在司法部召开的一场新闻发布会上表示，美国联邦调查局特工当天下午将杰克·特谢拉逮捕收押，后者涉嫌“在未经允许情况下移除、存放并传播国防机密信息”，将在其被捕地马萨诸塞州的联邦地区法院接受提审。司法部关于文件泄密事件的调查仍在进行中，将在适当时候公布更多信息。

据《纽约时报》当天早些时候报道，特谢拉现年21岁，供职于马萨诸塞州空军国民警卫队的情报部门，是最早出现相关机密文件的私密网络聊天群组组长。该群组有20至30名成员，是一群热衷于讨论枪支、种族主义和电子游戏等话题的年轻人。

美国媒体近日报道，一批数量约100页的美军情报文件遭到泄露并在多个社交媒体平台上传播。文件涉及俄乌冲突等方面情报，并包含韩国、以色列政府高层疑似遭美国情报部门监听的内容，美国官员认为大部分内容真实。这些文件内容表明，美国不仅深度介入俄乌冲突，而且对包括其盟友在内的多个国家持续实施监听。

据报道，这批机密文件最早在今年1月出现在一个网络聊天平台上，随后被更广泛传播。美国国防部长奥斯汀4月11日对媒体说，他直到4月6日才听到有关这起泄密事件的汇报。目前，美国司法部、国防部和中央情报局等部门正在对事件进行调查。

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