新华社华盛顿4月13日电（记者潘丽君 杨士龙）世界银行行长马尔帕斯13日在华盛顿表示，在当前世界经济整体复苏乏力的形势下，中国经济呈现出积极势头，为全球增长注入有益增量。

当天，马尔帕斯在国际货币基金组织（IMF）和世界银行2023年春季会议期间召开新闻发布会，就全球面临的主要挑战和国际社会如何应对等议题发表看法。在随后的答记者问环节，马尔帕斯首先回答了新华社记者提问，谈及中国经济。

马尔帕斯说，去年12月他前往中国时，亲眼目睹了中国优化调整防疫政策所带动的经济反弹。2023年中国经济增速有望从2022年的3%上升至5.1%，助力全球增长。中国在加快推进经济重启和保障全球供应链方面所做的努力显而易见。

本周早些时候，马尔帕斯表示，今年全球经济整体疲软，但中国将是例外，中国民间投资强劲，货币政策具有逆周期调节空间，且政府一直在鼓励服务业尤其是医疗保健和旅游业的增长。他表示，得益于中国经济前景的改善，该行已将2023年全球增长预测上调至2%，高于1月预测的1.7%。

IMF和世界银行每年召开两次全体会议，包括春季会议和秋季年会。与会各国财政部长、央行行长以及专家学者等就世界经济形势、宏观政策协调、全球发展等广泛议题展开探讨。今年春季会议于4月10日至16日在美国首都华盛顿举行。

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