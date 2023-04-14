新华社联合国4月13日电 中国常驻联合国副代表耿爽13日在安理会哥伦比亚问题公开会上发言时强调，全面落实哥伦比亚和平协议需要确保持续投入。

耿爽说，今年以来，哥伦比亚各方为实现“全面和平”继续作出不懈努力。佩特罗总统领导的哥伦比亚政府全面落实和平协议，并致力于遏制暴力，通过对话谈判实现更广泛的可持续和平。中方对此表示赞赏。

耿爽表示，中方欢迎哥伦比亚政府与“哥伦比亚民族解放军”等武装团伙推进停火谈判，希望5月在古巴举行的新一轮谈判取得积极成果。

耿爽指出，全面落实和平协议仍是实现哥伦比亚和平发展的关键，需要确保持续投入。中方赞赏哥伦比亚政府“以发展促和平”的施政思路，支持其在农村改革、前武装人员重新融入社会、非法作物替代种植等领域加大财政资源投入。希望这些努力有利于解决贫困、发展不平衡、社会不公等长期问题，消除冲突根源。联合国国家工作队、建设和平委员会等机构和国际伙伴应为此提供更多支持。

耿爽说，中方支持哥伦比亚政府在缺乏有效控制的前冲突地区加大安全力量部署，对暴力活动形成震慑，采取有针对性举措保护前武装人员安全，并特别加强对妇女、儿童和少数族裔的保护。

耿爽表示，中方愿同国际社会一道，继续支持“哥人主导、哥人所有”的和平进程，期待哥伦比亚人民在实现全面稳定、和平与发展的道路上取得更大成就。

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