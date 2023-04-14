本报记者 彭 敏

美国电动汽车制造商特斯拉不久前表示选择墨西哥作为下一个“超级工厂”，于明年开始生产第一批汽车，工厂计划投资50亿美元。近年来，全球众多车企纷纷公布在墨西哥的投资计划，主要聚焦电动汽车及零部件生产领域，墨西哥汽车制造业呈现加速发展态势。

墨西哥是世界第七大汽车生产国和第五大汽车零部件生产国，汽车制造业是该国重要产业之一。墨西哥汽车工业协会数据显示，汽车行业产值占墨西哥国内生产总值的3.8%和制造业产值的20.5%。去年，墨西哥轻型汽车销量达108.6万辆，同比增长7%；汽车零部件行业产值达到创纪录的近1070亿美元，增长近13%，预计2023年将达到1090亿美元。今年以来，墨西哥汽车销售、生产和出口量均保持持续增长。根据最新统计，今年3月，墨西哥售出11.8万辆轻型汽车，同比增长24.79%；轻型汽车总组装量34.6万辆，同比增长13.12%；出口27.2万辆轻型汽车，同比增长3.88%。

目前，在墨西哥运营的共有14个品牌的22家汽车制造工厂，另外还有10家发动机生产工厂和7家变速器生产工厂。大众、通用、福特、奥迪、宝马等国际知名汽车厂商均在墨西哥开展相关业务。

墨西哥与中国的汽车行业合作也在不断加强。墨西哥已成为中国在拉美地区整车出口最大市场。根据墨西哥汽车分销商协会的数据，今年1月墨西哥市场共售出1.48万辆在中国组装的汽车，中国产汽车占墨西哥国内市场的15.6%。不少中国车企选择在墨西哥建厂。2022年，比亚迪与墨西哥当地8家经销商达成合作意向，计划今年在墨西哥上市两款新能源车。

当前，墨西哥正在大力推动汽车行业转型，希望到2030年将一半的汽车生产转变为电动汽车。墨西哥拥有丰富的锂资源储量，锂是电动汽车电池的基础材料，墨西哥政府表示将与其他国家扩大合作生产汽车用锂离子电池。

墨西哥汽车制造业快速发展，离不开该国较为完善的生产设施、供应链及人才资源，包括生产、管理、维修、工程等多种岗位。墨西哥每年有10万名工程技术专业学生毕业，有900所大学开办与工程技术相关的研究生课程。墨西哥与超过50个国家或地区签订了数十个自由贸易协定、促进和保护投资协定、经济互补协定等。为进一步扩大招商引资，墨西哥政府还专门为大型汽车制造商提供包括税收优惠在内的一系列激励措施。

（本报墨西哥城4月13日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 15 版）

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