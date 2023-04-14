本报记者 孙广勇 沈小晓 陈一鸣

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当前，医疗旅游产业蓬勃发展，已成为全球增长最快的新兴产业之一，越来越多人选择“医疗＋旅游”消费模式。为促进疫后经济增长，许多国家持续出台政策措施，大力扶持医疗旅游产业发展，打造各具特色的医疗旅游服务，以吸引更多消费者。

泰国——

持续完善安全健康品质服务

记者不久前在缅甸曼德勒飞往泰国曼谷的航班上遇到缅甸市民昂温凯。昂温凯说：“我每年都会去泰国做体检，一发现小毛病立即治疗，通常还在曼谷、华欣等地旅游一周。有家人陪伴，整个行程舒适轻松。”航班上还有好几位和昂温凯一样的老人，也是去泰国医疗旅游的。

记者在曼谷居住的公寓距离泰国著名的康民国际医院不远。走进医院，整体感觉干净、舒适、有序、安静，没有消毒水味道，也没有排长队现象，只见不同肤色的人穿梭其中，环境优美得更像是星级酒店。目前泰国有60多家医院和医疗中心获得国际认证。外国旅客在泰国一下飞机，就可享受由专车接送到医院病房的一站式服务，并配备医护人员一对一陪护。

据了解，泰国的医疗美容、牙科、生育、骨科、眼科、心脏、胃部手术等是接待国际医疗游客较多的诊疗项目。澳大利亚“牙科假期”旅游公司顾问克洛表示，赴泰“牙科旅游”并非只是治疗，还包括旅行和住宿等，“既是诊疗也是度假，可以上午安排去看牙，晚上安排享受烛光晚餐或观看演出”。

因当地私立医院先进的国际化设施与标准、细致入微的泰式护理以及与欧美国家相比极具优势的价格，泰国医疗旅游服务深受欢迎，该产业每年创收近1200亿泰铢（1美元约合34泰铢）。去年下半年以来，泰国医疗旅游产业加速恢复，远程医疗服务也持续完善升级。

当前，泰国努力推动旅游业复苏并向“世界医疗中心”迈进。泰国国家旅游局全面发力，同相关政府部门、民间机构、医疗诊所、度假村等开展广泛合作，积极推广医疗旅游。泰国此前公布了一项力促医疗旅游可持续发展的新战略，力争到2030年能够为经济贡献30%产值。为保证游客安全健康，泰国国家旅游局、公共卫生部等政府部门，联合民营旅游机构共同发起“神奇泰国安全与健康标识认证（SHA）”，建立泰国旅游业的安全卫生标准。泰国国家旅游局局长育他沙对记者表示，政府大力扶持私营国际医院发展，同时推出吸引外国患者的众多举措，包括养老签证、医疗签证等，为外籍人士提供便利，“泰国医疗旅游发展前景可期”。

阿联酋——

加大投入推动数字技术应用

阿联酋在医疗旅游协会的2021年全球最佳医疗旅游目的地名单中，名列海湾合作委员会国家之首。医疗旅游是阿联酋疫后产业复苏的重要动力。相关数据显示，迪拜2021年吸引了63万名前来医疗旅游的国际游客，仅医疗费用就达7.3亿迪拉姆（1美元约合3.67阿联酋迪拉姆）。知名市场调查公司欧睿国际的一份报告认为，阿联酋具有成为世界医疗旅游中心的潜力，该国医疗旅游产业将保持增长势头，预计2023年医疗旅游收入有望达到195亿迪拉姆，年增长率约10.7%。

阿联酋已将“提供世界一流的医疗保健服务”列入“2021年愿景”发展议程。阿联酋政府启动了阿布扎比医疗保健战略计划和2021年迪拜健康战略，不断扩大在健康保健领域的投入，在2022—2026年国家预算中拨款49亿迪拉姆用于医疗保健和社区保护。为提供“一键式”医疗服务，阿联酋将数字技术广泛应用于医疗服务中。迪拜卫生局推出的“迪拜健康体验”网站提供多语种、详尽的医疗信息，还为用户购买医疗保险、酒店住宿、旅游休闲活动等提供折扣优惠。阿布扎比卫生部与阿布扎比文化和旅游部2018年推出了医疗旅游门户网站，为游客提供阿布扎比40家符合卫生部质量要求的医疗机构清单，以及280多种医疗服务套餐。

通过“迪拜健康体验”网站，16岁的阿曼女孩维迪娅不久前在父母的陪伴下，选择了一家私立医院的治疗套餐，接受免疫疾病正规治疗，目前情况稳定。“这里医疗水平很高，服务很到位，环境很优美，我们在这里得到了很好的照顾，身体将很快恢复。”维迪娅的父亲瓦迪厄说。

为确保高质量的医疗保健服务，阿联酋不断增加投入改善基础设施。国际医疗卫生机构认证联合委员会的数据显示，阿联酋共有221家获得认证的医院和医疗中心，数量位居全球前列。阿联酋去年还推出首个元宇宙医院，患者可以使用虚拟化身提前访问医院并与医生互动。迪拜还推出了世界上第一个采用元宇宙技术的客户服务中心，用户可以在交互式三维虚拟环境中与客户服务中心的工作人员进行交流。阿布扎比卫生部官员表示，阿联酋高度重视医疗旅游领域的人工智能发展，未来医疗旅游将在国际上更具影响力。

哥斯达黎加——

精心打造特色康复度假模式

由于医疗旅游性价比较高，位于中美洲的哥斯达黎加历来是医疗旅游的重要目的地之一，每年大约有7万名游客前来医疗旅游，主要来自美国、加拿大等医疗费用昂贵的国家。根据哥斯达黎加中央银行的数据，2022年上半年的入境旅客中大约13.4%带有医疗目的，医疗旅游产业的收入约为5600万美元。数据还显示，哥斯达黎加的旅游收入中有大约11%来自医疗保健服务。

与北美国家相比，哥斯达黎加的牙科和外科手术费用平均低50%—70%，哥斯达黎加私立医院的医生通常具有在美国、加拿大或欧洲国家学习和从业经验，医术和资质不比欧美国家的医生差。

哥斯达黎加医疗旅游的主要卖点是整容和牙科手术，医疗旅游服务种类正不断扩大。哥斯达黎加卫生商会的统计显示，国际游客中接受牙科治疗服务的占比约为42%，接受骨科、心血管科等手术治疗的游客达到22%，还有16%的国际游客接受预防医学服务。

哥斯达黎加濒临太平洋和加勒比海，美丽的海岸线以及包括火山、森林、无数野生动物的国家公园，使其成为跨国医疗+度假的首选目的地之一。当前，哥斯达黎加医疗旅游公司与最先进的私立医院正积极打造更多特色医疗旅游服务套餐，其中，康复度假村套餐大受欢迎。这些套餐通常将患者和家属安排在特殊的康复度假村，提供一流的套房，让患者放松身心，享受周围美丽的自然风光，与大自然和谐相处。在一些康复小屋，配备的护士提供7天24小时术后护理。

哥斯达黎加卫生商会主席马西莫·曼齐认为，医疗旅游不仅惠及卫生服务行业本身，还助力交通运输、酒店、餐饮、手工艺品制作等相关行业复苏。目前，哥斯达黎加接收外国病患的医疗诊所超过1200家，医疗旅游已创造出3万多个就业岗位。曼齐表示，哥斯达黎加每年通过医疗旅游可获得上亿美元收入，未来医疗旅游产业将加快复苏步伐。

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 15 版）

(责编：卫嘉、袁勃)