美国国内存在的系统性种族主义，不仅是美国“灵魂上的污点”，也是引发国际社会广泛关切的严重人权问题。美国政客应正视问题，深刻反省，切实改善美国少数族裔的人权状况

在第二届所谓“领导人民主峰会”上，美方高谈“增进所有人的权利和尊严”“促进平等和种族正义”。这些口号与美国种族歧视与不平等愈演愈烈的现实形成了鲜明反差。近年来，美国种族矛盾进一步恶化，少数族裔面临的系统性歧视有增无减，种族仇恨犯罪持续高发。美国政客对别国人权状况指手画脚，却对改善本国少数族裔人权状况束手无策，充分说明其在保障人权方面虚伪至极。

“美利坚得以形成的第一道根脉便是对原住民的殖民主义种族灭绝。这一根脉至今仍然是美国社会的根本支柱，并且渗透于美国文化当中。”美国学者在《双标帝国：从独立战争到反恐战争》一书中写道。美国明尼苏达州近日发布的报告，再次印证了这一判断的正确性。4月11日，明尼苏达州印第安事务委员会联合明尼苏达大学发布了一份长达500页的调查报告，认定明尼苏达大学创始董事会曾于19世纪为了经济利益“对当地原住民进行种族灭绝和清洗”，将其家园和资源据为己有，并在此后上百年借办学名义将这段黑历史“洗白”。

如今的美国，种族冲突的社会格局毫无改观，少数族裔随时可能遭遇种族歧视。据美国有线电视新闻网报道，对3000多名非洲裔美国人访谈的结果显示，82%的受访者认为种族主义是非洲裔面临的主要问题，79%的受访者表示曾因种族或族裔身份遭到过歧视。益普索集团去年3月发布的调查结果显示，65%的拉美裔受访者表示在过去一年中遭遇过种族主义言论。1776年问世的美国《独立宣言》宣称“人人生而平等”，但直至今天，美国社会仍横亘着种族主义鸿沟。正如美国堪萨斯大学基金会杰出教授大卫·罗迪格所指出的：“信奉种族劣根性和种族优越感早已深深地刻在美国的制度中，难解难分。”

近年来，美国政治极化导致社会分裂加剧，种族仇恨犯罪持续高发，一再冲击人类文明底线。2022年，美国确定的所有极端主义杀戮都与右翼极端主义有关，其中大量与白人至上主义相关。去年5月，布法罗超市种族主义屠杀惨案震惊世界，10名非洲裔美国人遇害。统计数据显示，美国基于种族偏见的仇恨犯罪在2020年至2022年间大幅增长。亚太裔数据研究组织的在线民意调查发现，2021年全美每6个亚裔美国人中就有1人经历过基于种族的暴力。当人们最重要的生命权、生存权都需要用肤色来衡量时，美国社会哪里谈得上平等，哪里还有真正的人权？

各类隐性种族不公在美国无处不在，少数族裔普遍感到生活在“另一个美国”。不久前，美国弗吉尼亚州在押非洲裔男子伊尔沃·奥蒂诺在被警方送往精神病院时死亡。事发时的监控视频显示，奥蒂诺在手脚被铐的情况下，被多人按倒在地。这出惨剧让美国社会再次聚焦少数族裔面临的司法不公问题。“警察暴力地图”网站的数据显示，在2013年至2022年的警察杀人事件中，非洲裔被警察杀害的可能性是白人的2.78倍。在住房领域，由于有色人种和少数族裔群体在获得住房方面持续遭遇政策性和法律性歧视，美国白人和非洲裔房屋拥有率达到120年来的最大差距。在医疗卫生领域，联合国消除种族歧视委员会的结论性报告指出，美国有色人种和少数族裔孕产妇死亡率和发病率高得不成比例。大量事实表明，种族不平等在美国依旧是一个制度性、系统性问题。

美国国内存在的系统性种族主义，不仅是美国“灵魂上的污点”，也是引发国际社会广泛关切的严重人权问题。美国政客应正视问题，深刻反省，切实改善美国少数族裔的人权状况。

《 人民日报 》（ 2023年04月14日 15 版）

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