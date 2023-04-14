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“中国已成为我们业务发展的关键市场”（见证·中国机遇）

本报记者  张远南
2023年04月14日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　巴西知名木浆生产商书赞桉诺日前宣布，其首个位于亚洲的研发与创新中心在上海落成。“这是公司扩大在华投资的最新举措，显示了我们深耕中国市场的坚定决心。”书赞桉诺首席执行官瓦尔特·沙尔克在接受本报记者采访时表示，中国不断扩大开放，巨大的市场规模以及良好的经济增长前景，给跨国企业提供了广阔发展空间。

　　上世纪80年代，书赞桉诺进入中国发展。“中国的现代化进程令人印象深刻，我对此充满敬意。”沙尔克表示，改革开放40多年来，中国取得的发展成就举世瞩目，人民生活水平不断提高，书赞桉诺作为在华外企的一员受益匪浅。“中国的长期快速发展，给我们带来宝贵机遇。随着木浆需求不断提升，中国已成为我们业务发展的关键市场。”沙尔克介绍，当前，中国是书赞桉诺最大的出口市场，在华销售额占公司全球总销售额约一半。

　　创新是引领发展的第一动力。近10年来，中国全社会研发经费支出从2012年的1万亿元人民币增加到2022年的3.09万亿元人民币，研发人员总量跃居世界首位。“科技创新已成为中国经济高质量发展的重要因素。”沙尔克表示，公司新建立的研发与创新中心，不仅将通过科技创新满足中国市场不断变化的需求，还将致力于学习借鉴中国的创新举措，并在其他地区进一步推广。

　　中国积极践行绿色发展理念给沙尔克留下深刻印象，“中国‘十四五’规划提出，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。中国为实现清晰具体的环境目标采取了严格的措施。我相信中国将进一步向世界展示技术和决心，为减少碳排放作出积极贡献。”沙尔克表示，书赞桉诺将践行“扎根中国，服务中国”的长期承诺，进一步利用可再生资源开发创新性产品，追求可持续发展的解决方案，助力中国实现“双碳”目标，加速推进低碳转型。

　　2022年11月，书赞桉诺第二次参加中国国际进口博览会，在会上展示了开放式创新生态系统和新型生物基解决方案。沙尔克表示，进博会给企业提供了一个与客户面对面交流的绝佳平台，有利于提升企业的知名度，“作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会助力全球经贸合作，是中国持续扩大开放的生动写照，也是世界分享中国发展机遇的重要窗口。”

　　“中国将继续成为亚洲乃至世界经济增长的重要引擎。”沙尔克注意到，中国提出今年国内生产总值增长5%左右的预期目标，“这对于深化同中国贸易合作和扩大在华投资的跨国企业来说，是十分积极的信号。我们对公司在中国的发展前景满怀期待”。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月14日 03 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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