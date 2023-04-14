吴 侃 龚 正

当前，中国出境游市场加速回暖，为全球旅游业复苏注入了新动能，海外华人旅游业者也迎来发展新机遇。

做足准备迎接中国游客

近日，出境团队游恢复后首批赴新西兰的61名中国游客抵达奥克兰机场。这个“首发团”在新西兰的行程由当地老牌华人旅行社A华旅游集团安排。

“当日，奥克兰机场举行了隆重的欢迎仪式，用新西兰的美酒和传统的毛利战舞欢迎中国游客。”A华旅游集团董事长刘雪萍表示，这是新西兰ADS签证重启后首个获批签证的中国旅游团。他们做了充足准备，设计了优质的旅游线路，对工作人员进行了系统培训，同时在安全方面做好部署。

新西兰纽亚国际旅游集团成立于1999年，是当地老牌华人旅游公司之一。该集团董事长游有志表示：“期待越来越多中国游客来到新西兰。我们进行了人员结构调整，开发了适合中国游客的旅游产品，努力提升产品和服务质量，做好一切准备服务中国游客。”

华人旅游业仍面临挑战

“华人旅游行业正加速复苏，但也面临一些挑战。”游有志说，目前，新西兰的旅游成本有所上升，酒店、餐食和车费大幅上涨，地接旅行社的利润空间压缩了不少。目前看来，来新西兰的游客没有想象中多，可能与费用太高有关系。

远海国际旅游集团市场规划部经理丁宁表示：“当前，无论是航班复航还是签证办理等都处于磨合期，旅游目的地的接待能力也有待恢复，华人旅游业者可以开发新产品新线路、提升服务水平，同时通过批量采购或其他手段尽量把价格打下来，吸引更多游客。”

“中国出境游市场完全恢复还需要一个过程。受机票价格、旅游业从业者缺失等因素影响，目前赴泰国旅游的费用确实有所上涨。”泰国东合国际旅游集团总经理江森说，他们公司有3000余辆旅游大巴，并通过与一部分酒店、饭店、商铺和景点建立合作，尽量拿到比较有竞争力的价格。

调整产品适应新市场新需求

“如今越来越多的中国游客希望在旅游路线和目的地选择上有更多自主性。”游有志说，他们开发了很多碎片化线路和产品，包括目的地1—3日游和当地散拼团。这些产品性价比高，又能满足游客个性化需求。

游有志介绍：“我们还开发了一些特色旅游体验项目，比如海钓、赶海、潜水、抓龙虾和高尔夫等。另外，婚礼旅行也是我们的特色之一，我们可以为顾客定制新西兰蜜月旅行线路和完整婚礼方案。”

江森表示：“当前，落地散拼成团的方式很受中国游客青睐。游客可以自行前往泰国后在当地成团。整个行程相对松散，想玩就玩，想停就停。”

他说：“除了传统热门目的地曼谷、清迈、普吉岛之外，我们还开发了一些碎片化旅游产品，比如曼谷到北碧府、曼谷到华欣、曼谷到大城府等线路，还拓展了一些小众旅游目的地，比如北部丛林游、南部岛屿游等。”

刘雪萍说：“我们有特色产品‘目的地集结’：游客自行购买机票来到新西兰，根据预算和喜好选择旅游团。这些团的游客来自世界各地，在游山玩水的同时还可以结交新朋友；我们也承接企业‘奖励团’‘团建团’，最多能接待几千人；还有量身定制游、婚纱摄影团、公务考察团等。”

“相信随着中国出境游进一步复苏，我们会有更多发展机遇。”刘雪萍说。

（据中新社电）

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