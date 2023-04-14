本报记者 李嘉宝

泰国正大集团展馆。

凯沃国际贸易（海南）有限公司展出的德国豪彼拖挂房车。

阿托雷进出口贸易有限公司展出的西班牙葡萄酒。

傅伯弟站在高洛会集团展台前。

4月10日至15日，第三届中国国际消费品博览会在海南省海口市举行。本届消博会是中国疫情防控平稳转段后举办的首场重大国际性展会，来自60多个国家和地区的3100余个知名品牌参展。消博会上，活跃着不少海外华商和侨资企业的身影。他们相聚琼岛，感受到中国消费市场复苏的融融暖意，找到了更多合作伙伴和发展机遇。

新品好物来亮相

在国际会展中心3号馆高端食品保健馆，坐落着泰国正大集团300平方米的展位。休闲零食、泰国榴莲、泰国大虾、咖啡、茶叶、酒水、乳胶枕、香薰精油等各色产品琳琅满目。作为消博会的“老朋友”，正大集团实现三年“全勤”。

“展台面积增大，参展业务群增多，产品超过400种，我们希望把国内外优质产品展示给中国消费者。”正大集团农牧食品企业中国区资深副董事长薛增一告诉本报记者，“今年展馆还特别新增‘全产业链互动专区’，通过趣味答题形式，使观众能够直观了解我们的全产业链生产模式。”

德国豪彼拖挂房车、劳斯莱斯库里南、奔驰斯滨特、道奇霸王龙……在凯沃国际贸易（海南）有限公司的展位上，多款进口汽车集中亮相，格外引人注目。这些汽车有一个共同点——“零关税”。

“我们是一家以海南零关税汽车为主营业务的平行汽车贸易企业，总部位于美国洛杉矶。”美国海南商贸总会副主席、凯沃国际贸易有限公司董事长李泽源向本报记者介绍，“我们已经连续三年‘打卡’消博会。每年，我们都会利用这个平台，向市场首发推出最新款的零关税车型和价格表。今年推出的这些明星车型，关注度都很高。”

美国寇菲护肤品公司总裁蒋勇带来了公司的新款化妆品。“我们和国内一些科研机构开展合作，研发了几款适合亚洲人肤质的化妆品。针对当前中国医美行业发展迅速的现状，我们还特别推出了一些促进术后康复的护肤品。”他说，随着中国调整疫情防控政策，公司上下对本届消博会都充满信心和期待。

由浙江青田侨乡进口商品城组织的16家进口企业，“组团”参与了消博会。200多平方米的展区声势浩大，上百款葡萄酒、咖啡、火腿、巧克力等进口优质产品集中展示，十分“吸睛”。

“这是我第三次参加消博会，每年都有不一样的体验。”西班牙华商、阿托雷进出口贸易有限公司市场部总监刘霞介绍，“今年，公司推出的主打产品是西班牙阿尔索卡酒庄的葡萄酒。前来咨询的采购商和代表团都十分专业，让我们对精准对接中国市场有了更多信心。”

比利时华商、高洛会集团董事长傅伯弟带来了精心挑选的近50种纯脂巧克力。去年11月，他设在浙江丽水经开区的巧克力加工厂举行开业典礼并投产。“此次参展的巧克力全部采用比利时原料和技术，由丽水工厂加工而成，是中西合璧的成果。”他说，“我们首次参加消博会，第一天就和一些采购商达成初步合作意向。这让我们非常惊喜。”

中国市场潜力大

展会是观察经济的一扇窗口。消博会传递了中国国内需求稳步恢复、市场潜力逐步释放的积极信号，令华商侨企备感振奋。

“展台客户络绎不绝，签单不断，收获满满。”每年参加消博会，李泽源都能深刻感受到中国消费市场的澎湃活力，“三年来，消博会已经成为全球消费精品的重要展示和交易平台，让各国企业能够共享中国市场机遇。”

消博会的溢出效应，让许多华商尝到了甜头。“中国进口葡萄酒市场前景可观。去年展会结束后，我们很快就发展了四家地方代理。今年的目标是再发展四、五家代理，尤其是要打开华北、西北地区的市场。”刘霞表示。

“透过消博会这扇窗口，我们欣喜地看到中国超大规模的市场优势。”薛增一说，“中国14亿多人口的消费市场蕴含巨大潜力。当前，中国消费升级趋势明显，中国人对食品的安全健康性、多样性和便捷性都有了更高要求。我们一直致力于为消费者提供丰富多样、健康美味的食品。得益于不断增长的市场需求和各类利好政策，公司发展迎来更多机遇。2022年，我们在中国区的营业额稳步增长至2000亿元人民币。”

2020年，《海南自由贸易港建设总体方案》出台。乘着自贸港建设的东风，李泽源成立了凯沃国际贸易（海南）有限公司。“海南经发局在税率、报关等方面积极协调，并引荐进货渠道，给了我们很大帮助。”李泽源说，从完善海南全岛经营场地、拓展全国仓储物流，到开拓零关税可落地车型、设立东南亚分公司，再到建设北美改装厂、通过平行进口汽车试点企业全部资质审核……公司一步一个脚印，逐渐扎根中国市场。

“没有人会怀疑中国市场的潜力，这里是一片充满希望的田野。”蒋勇说，“随着中国人生活水平的提高，中国消费者要求化妆品不仅要效果好，还要符合绿色、健康、安全标准，这是今年公司产品的一个主打方向。目前，公司各个产品板块在中国市场的销售额已恢复至2019年同期水平。同时，我们还拓展了新的产品线和新的合作伙伴。”

抢抓机遇信心足

“将采取更加有力的措施促进消费”“深入实施扩大内需战略”“多渠道促进居民增收”……来自消博会开幕式上的声音，传递了中国坚定扩大内需、多措并举恢复和扩大消费的决心。

“消博会连续三年举办，海南自贸港建设加快推进，零关税交通工具政策落地等，中国持续释放出推进高水平对外开放的时代强音。这让我们侨资企业对未来信心十足。”李泽源表示，将进一步深耕零关税汽车市场，助力海南自贸港及国际旅游消费中心建设。

“消博会让更多更好的品牌集聚起来，为各国消费品进入中国市场搭建新平台，也为中国各地和各国消费品销往国际市场创造新商机，实现各方互利共赢。”薛增一说，“正大集团是中国改革开放的参与者、见证者、贡献者和受益者。我们长期看好中国经济发展前景，投资在中国、发展在中国的信心始终不变。接下来，我们将在实现农业数字化、智能化转型方面发力，同时全面布局饮品事业，大力发展物流及零售业，努力解决‘最后一公里’的配送难题等，争取把更多优质健康食品送上中国人的餐桌。”

从第二届进博会的采购商，到第三届、第五届进博会的参展商，再到第三届消博会的参展商，傅伯弟步履不停，干劲十足。最近，他和首都国际机场达成合作，将自己的巧克力摆上了机场航站楼自营商店的货架，获得了更多“曝光率”。“下一步，我们要积极扩展市场，增加销售渠道。除了利用大型展会推介、通过电商平台销售外，我们还计划与北京、上海、浙江等地的大型连锁超市开展合作，让我们的品牌在中国市场站稳脚跟。目前，这些洽谈都在顺利推进中。”他说。

筹备在国内设立研发中心、与海南免税店洽谈产品落地、与更多国内机构及企业开展合作……这段时间，蒋勇积极行动，深度布局中国市场。“海外华商是中外合作的桥梁纽带。我们已经把消博会、进博会等中国大型展会推介给了许多美国企业。我们计划在海南免税店建立美国产品馆和威斯康星州产品馆，把西洋参、阿拉斯加野生海参、葡萄酒、蔓越莓等更多优质产品带到中国市场。”

（本文照片均由受访者提供）

(责编：卫嘉、袁勃)