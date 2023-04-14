新华社乌兹别克斯坦撒马尔罕4月13日电（记者李奥）当地时间4月13日，国务委员兼外长秦刚在撒马尔罕出席第四次阿富汗邻国外长会。乌兹别克斯坦代外长赛义多夫主持会议，土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、俄罗斯外长拉夫罗夫、伊朗外长阿卜杜拉希扬、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、巴基斯坦外交国务部长希娜出席。

秦刚说，当前阿富汗局势稳中有忧、变乱交织，处于内外政策调整转型的关键时期，亟需国际社会特别是邻国给予更多关注和投入。各方要彰显睦邻友好、守望相助的邻里精神，推进落实历次外长会成果，就支持阿富汗重建发展、促进本地区安全稳定发出共同声音。

秦刚强调，一家有事、四邻难安。阿富汗问题延宕多年，既源于“旧病未治”，也有“新疾之困”。作为邻国，我们要发挥引领作用，帮助阿富汗克服困难和挑战，实现稳定发展。

一是严打踞阿恐怖势力，从源头上铲除滋生恐怖主义的土壤，坚决防范阿富汗再次沦为恐怖主义庇护所、滋生地、扩散源。同时，深化地区反恐、禁毒、难民等合作，加强边境管控，共同助阿提升反恐能力，有效阻遏恐怖分子跨境流窜、坐大作乱。

二是敦促美方履行责任。美国是阿富汗问题的始作俑者，至今没有反思给阿富汗人民带来的严重伤害。美方应立即解除对阿富汗单边制裁，归还阿富汗海外资金。

三是呼吁阿塔包容建政。在尊重阿富汗独立、主权和民族自尊基础上，引导阿塔顺应时代潮流，借鉴其他穆斯林国家的成熟做法，在政权构建、具体施政中体现更多包容性和进步性。

四是开展涉阿务实合作。加快落实《屯溪倡议》，支持阿富汗发挥“亚洲之心”的区位优势，融入地区互联互通和经济一体化进程，提高自主和可持续发展能力。

秦刚表示，中方将继续为阿重建提供力所能及的支持，愿同各邻国一道，坚持亲诚惠容和与邻为善、以邻为伴，深化同周边国家友好互信和利益融合，携手推动阿富汗问题妥善解决，致力于本地区普遍安全和共同发展。

各方就阿富汗问题开展深入讨论，一致认为本次邻国外长会正当其时，地区国家命运与共，应加强协调合作，共同落实《屯溪倡议》，促进地区互联互通。各方表示应同阿临时政府保持沟通，引导推动其切实履行内外承诺，包容建政、温和施政，保障女性权益，恢复经济、改善民生，呼吁阿塔重视和回应邻国重大关切，切实打击恐怖主义和毒品贩运。反对域外势力破坏阿富汗和地区安全稳定，反对对阿富汗当前局势负有主要责任的国家逃避责任、关闭与阿方接触对话的大门。

会议发表了《第四次阿富汗邻国外长会撒马尔罕宣言》。

会后，秦刚同各方共同出席阿富汗邻国+阿富汗外长对话。

同日，秦刚在撒马尔罕主持阿富汗问题四国外长第二次非正式会议，并分别会见俄罗斯外长拉夫罗夫、阿富汗临时政府代理外长穆塔基。

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