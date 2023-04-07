人民网雅加达4月7日电 （记者张杰）当地时间6日，中国驻印度尼西亚大使馆蔡志烽总领事一行3人赴印尼雅加达华文教育协调机构（简称“雅协”）交流访问并慰问各位老师。雅协辅导委员会委员及各位雅协老师对使馆访问团的到来表示热烈欢迎，并对多年来使馆领侨处在各个方面给予本机构的热心支持表示真诚感谢。特别是疫情期间，共克时艰，帮助本机构和学校渡过了最困难的时刻。

中国驻印尼大使馆赴印尼雅协交流访问。印尼雅协供图

交流期间，执行主席蔡昌杰介绍了雅协从2000年成立至今所做的华教工作。并以《印尼华文教育的新愿景与新挑战》为题，分别从复苏、普及和提高三个阶段，全面介绍了印尼华文教育的发展，讲述面临的问题和挑战，并对未来提出发展理念的思考。希望我驻印尼使馆继续加大对印尼华文教育的支持力度。公派教师卢鹏详细介绍了雅协的具体工作。

蔡志烽参赞兼总领事在交流期间表示，雅协作为华文教育的先行者，自创办以来20多个春秋，雅协积极履行社会责任，践行担当与发展同行的理念，竭诚奉献了筑梦促学的宝贵力量，培养了一批又一批的人才。共苦方能同甘，尤其雅协在疫情期间，克服新冠疫情带来的不利影响，坚守初心、负重前行，有力支撑起在线华文教育、在线人文交流，展现了华教人的风采，展示了雅协人的责任担当。在构建中印尼命运共同体的新形势下，办好华文教育比以往任何时候更为重要和迫切。

中国驻印尼大使馆赴印尼雅协交流访问。印尼雅协供图

雅协成员在交流期间表示，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，印度尼西亚是“一带一路”沿线国家。雅协希望将“一带一路”和“全球海洋支点”对接起来，全心全意做好华教工作，为进一步服务印尼社会大众，为进一步加强印尼与中国两国之间的交流与合作，为增进印中两国人民相互了解和友谊做出更多努力。

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