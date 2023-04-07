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中国等五国携手联合国教科文组织庆祝“丝绸之路”项目启动35周年

2023年04月07日11:40 | 来源：新华网
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新华社巴黎4月6日电（记者徐永春 孙鑫晶）中国、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、蒙古国、阿曼常驻联合国教科文组织代表团同教科文组织6日在巴黎联合举办活动，庆祝“丝绸之路”项目启动35周年。

来自“丝绸之路”沿线国家的高级别代表、各国常驻教科文组织代表团外交官以及专家学者、高校代表等近千人参加了论坛、研讨会、音乐会、艺术作品展览等系列活动。

教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任陈杰6日在“丝绸之路”国际论坛开幕式上发表视频致辞说，中国提出共建“一带一路”倡议，赋予古丝路新的时代内涵。继提出全球发展倡议、全球安全倡议之后，中国又提出全球文明倡议，倡导尊重世界文明多样性，坚持文明平等、互鉴、对话、包容，为世界摆脱动荡提供了中国方案。

中国美术家协会3日至7日在巴黎的教科文组织总部举办“丝绸之路”杰出艺术作品展览，通过美术作品呈现“丝绸之路”沿线国家和地区的风情与文明交流互鉴成果。在6日举行的展览推介仪式上，中国常驻联合国教科文组织代表杨进致辞，表达对“丝绸之路”项目的坚定支持，呼吁各方携手合作，弘扬丝路精神，促进文明交流互鉴，推动构建人类命运共同体。

此外，教科文组织《信使》杂志发布4月特刊《丝绸时代的故事》。该组织总干事阿祖莱在为特刊撰写的卷首语中说，希望“丝绸之路”成为一条交流、理解和相互尊重之路，即和平之路。

联合国教科文组织1988年启动了“对话之路：丝绸之路整体性研究”项目。项目启动以来，该组织以书面和视听等形式为亚洲、欧洲和非洲人民普及丝绸之路知识。中国是教科文组织“丝绸之路”项目的重要参与者和支持者，近年来支持了“丝绸之路青年学者资助计划”“丝绸之路在线平台”等重要项目。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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