新华社贝鲁特4月7日电（记者刘宗亚）黎巴嫩看守政府总理米卡提6日表示，黎巴嫩不接受在其领土上制造任何军事冲突升级，反对利用黎巴嫩领土实施可能危及其国家稳定的行动。

据黎部长会议发表的声明，米卡提是在贝鲁特会见到访的意大利国防部长克罗塞托时表明这一立场的。他还说，黎巴嫩致力于执行联合国安理会关于黎巴嫩与以色列停止敌对行动的第1701号决议，一直在与联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）密切协调，维护黎巴嫩和以色列边境地区和平。

据黎国家通讯社报道，6日下午多枚火箭弹自黎南部射向以色列境内，以军则对黎南部提尔地区进行报复性炮击，导致该地区局势骤然紧张。

米卡提表示，黎军将和联黎部队对这一事件进行调查，逮捕肇事者。

接近黎巴嫩真主党的消息人士说，这次对以色列的火箭弹袭击与真主党无关。

据当地媒体报道，6日，哈马斯政治局领导人哈尼亚正在黎巴嫩访问并会见了真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉。哈尼亚表示，面对以色列对阿克萨清真寺的“侵略”，巴勒斯坦抵抗派别不会袖手旁观。

5日凌晨和深夜，以色列警方两次与巴勒斯坦民众在耶路撒冷老城的阿克萨清真寺发生冲突，造成数十人受伤。多个周边国家及阿拉伯国家联盟对此表示谴责。

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