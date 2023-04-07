近日，中国台湾地区领导人蔡英文在“过境”窜美期间，与美国国会众议长麦卡锡为首的一众国会议员会面，搞所谓“政治秀”。这一提升美台官方往来和实质关系的政治挑衅，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系政治基础，严重破坏台海和平稳定。

蔡英文“过境”窜美期间，试图把自己包装成“爱好和平者”“两岸关系中负责任的那一方”，这是在自欺欺人。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是无可辩驳的历史和法理事实，也是包括美国在内的世界上182个国家都承认的事实。海峡两岸长期政治对立的特殊状态并没有赋予台湾在国际法上的地位和权利，也不能改变台湾是中国一部分的法律地位。民进党当局顽固坚持“台独”分裂立场，拒不接受一个中国原则，公然宣扬“台湾是民主国家”“中华人民共和国对台湾没有管辖权”，在岛内推行“去中国化”“渐进式台独”，在台海问题上不断挑衅大陆、滋生事端，完全是数典忘祖，完全是置台湾民众安全和发展利益于不顾，其行为完全与其标榜“和平”“负责任”等背道而驰。

蔡英文“过境”窜美期间，主动叼盘美方编织的所谓“民主对抗威权”虚假叙事，刻意渲染台湾与大陆之间的制度差异，这种假民主之名行“台独”之实的危险做法，进一步暴露其“媚美卖台”的谋“独”祸心。两岸制度不同，不是统一的障碍，更不是分裂的借口。民进党当局把两岸关系歪曲为所谓“民主”与“威权”的对抗，是在为“台独”寻找借口，这才是对台湾人民真正的威胁！台湾的前途在于两岸关系和平发展并最终实现祖国统一，两岸中国人应该共同努力谋求国家统一。民进党当局为谋取政治私利，甘做霸权仆从，造成台海局势动荡紧张，让越来越多台湾同胞认识到，台美勾连为祸台湾，勾连越深，祸害越大。

一个中国原则是维护台海和平稳定的定海神针，也是遵守国际关系基本准则的应有之义。蔡英文以“过境”为幌子，在美国领土上大搞政治活动，与美国政府第三号人物高调接触，目的就是在国际上制造“一中一台”“两个中国”，就是继续搞“倚美谋独”。美方不顾中方严正交涉和反复警示，违背其在中美建交公报中所做的政治承诺，不仅为蔡英文“过境”窜美开绿灯，还允许美国政府第三号人物与其接触，就是在升级美台官方往来，就是在虚化掏空一个中国原则，就是在向“台独”分裂势力发出严重错误信号。美国的根本目的是将台湾当作棋子，继续搞“以台制华”，企图阻挡中国实现完全统一和中华民族迈向伟大复兴。这一不可告人的目的，世人已看得很清楚，也注定不可能得逞。

美方一些人为了混淆视听，接连抛出所谓麦卡锡在美国同蔡英文进行接触是一种“妥协方案”、美方对蔡英文“过境”窜美一事已经表现出“克制”、“中方不应反应过度”等论调。这些说辞完全颠倒黑白，进一步暴露了美方虚伪本质。美方在中美建交公报中明确承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，本届美国政府的领导人多次明确承诺不支持“台湾独立”、不支持“两个中国”“一中一台”。如今美方背信弃义，实质性提升美台官方往来，公然允许蔡英文在美国领土上推销“台独”主张，允许美国政府高级官员为民进党当局搞“台独”活动站台撑腰。美方嘴上谈“克制”，行动上却不断挑衅，是其霸权霸道霸凌本性的又一次大暴露。

蔡英文“过境”窜美再次让世界清楚看到，台海局势不稳定的根源在于民进党当局“倚美谋独”，在于美国大搞“以台制华”，美台勾连挑衅是台海和平稳定的真正威胁。中国政府和中国人民坚决打击“台独”分裂势力，坚决反制美台勾连行径，是维护国家主权和领土完整的正义之举，也是维护台海和平稳定和世界和平稳定的正义之举。

《 人民日报 》（ 2023年04月07日 04 版）

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