铺轨仪式现场。匈塞铁路中方联营体供图

人民网罗马4月6日电 （记者谢亚宏）记者从中国铁路国际有限公司获悉，当地时间6日，匈塞铁路塞尔维亚境内诺维萨德至苏博蒂察段正式启动轨道铺设工作，标志着匈塞铁路诺苏段建设全面进入线上施工阶段。

匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，线路全长341.7公里，塞尔维亚境内长183公里，最高运营时速200公里。其中，贝尔格莱德至诺维萨德段约74.9公里线路已于2022年3月19日开通运营；正在建设中的诺维萨德至苏博蒂察边境段2022年7月1日开工，全长108.1公里，全线铺轨总计278.35铺轨公里，其中176.19铺轨公里采用中国生产的50米钢轨，实现了国产50米定尺60E1钢轨首次出口欧洲市场。国产钢轨经国内铁路、海运及境外铁路运输至位于塞尔维亚萨耶罗沃、那维切沃铺轨基地，在铺轨基地设置长钢轨焊接生产线，将50米钢轨焊接成200至250米长钢轨后，主要采用CPG500型长钢轨铺轨机组和BLCP500型本邻两线长钢轨铺设机组两种方式进行铺设。

据悉，匈塞铁路诺苏段由中国国家铁路集团有限公司所属的中国铁路国际有限公司牵头，联合中国交通建设股份有限公司组建中方联营体，以工程总承包模式建设，铺轨任务由中铁十一局和中国土木联合体负责。此次铺轨采用的两种铺轨机组均为国内自主研发生产的专用机械，安全可靠，作业效率高。其中，CPG500型长钢轨铺轨机组可实现长钢轨和轨枕同步铺设、机械化程度高、可一次性跨区间铺设无缝线路；本邻两线铺轨机组可通过已铺设线路运输长钢轨并实现邻线长钢轨的铺设，此施工技术已在国内郑万、福厦高铁等项目成功应用，填补了高铁机械化跨线铺轨作业技术空白。

匈塞铁路作为中国—中东欧国家合作的旗舰项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。建成通车后，匈塞两国首都之间的旅行时间将由8小时缩短至3小时，将极大改善沿线居民出行条件、促进经济社会发展、加强匈塞两国互联互通、扩大经贸合作交流，对深化中欧互利合作、促进共建“一带一路”倡议与欧洲发展战略对接，具有十分重要的意义。

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